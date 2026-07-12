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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग61 साल की महिला को लगा जिम का नशा, पसीना बहाकर इस खतरनाक बीमारी को दी मात- वीडियो वायरल

61 साल की महिला को लगा जिम का नशा, पसीना बहाकर इस खतरनाक बीमारी को दी मात- वीडियो वायरल

इस खूबसूरत वीडियो को हरीश ठाकुर नाम के एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. हरीश ने बताया कि उनकी 61 साल की मां को पिछले साल डॉक्टरों ने 'प्री-डायबिटिक' घोषित कर दिया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 10:25 AM (IST)
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कहते हैं कि अगर कुछ करने की ठान ली जाए, तो उम्र कभी आड़े नहीं आती. सोशल मीडिया पर इन दिनों पुणे से एक ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल जीत लेने वाली कहानी सामने आई है, जिसने इंटरनेट पर हर किसी को हैरान कर दिया है. एक 61 साल की मां की तबीयत खराब थी और उनका बेटा उन्हें डॉक्टर के पास क्लीनिक ले जा रहा था. लेकिन मां की जिद देखिए, वह अपने साथ जिम का बैग भी लेकर घर से निकलीं और डॉक्टर को दिखाने के तुरंत बाद सीधे जिम पहुंच गईं. इस उम्र में फिटनेस को लेकर ऐसी दीवानगी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इस उम्रदराज मां के जज्बे को सलाम कर रहे हैं.

जब डॉक्टर ने कहा 'होने वाली है शुगर'

इस खूबसूरत वीडियो को हरीश ठाकुर नाम के एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. हरीश ने बताया कि उनकी 61 साल की मां को पिछले साल डॉक्टरों ने 'प्री-डायबिटिक' घोषित कर दिया था. इसके बाद हरीश ने बहुत समझा-बुझाकर अपनी मां को जिम जाने के लिए राजी किया. फिर तो मां ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने महज 1 साल के अंदर कड़ी मेहनत करके अपना 18 किलो वजन घटा डाला. अब वह पूरी तरह से ठीक हैं और उनकी शुगर की समस्या भी गायब हो चुकी है. लेकिन इस सफर के बाद उन्हें एक्सरसाइज करने का एक नया 'अटैचमेंट' यानी लत लग चुकी है.

 
 
 
 
 
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तबीयत थी खराब, फिर भी बेटे की एक न सुनी और जिम में बहाया 1 घंटे तक पसीना

हरीश ने वीडियो में बताया कि उनकी मां की तबीयत कल से ठीक नहीं थी और उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही थी. हरीश ने उनसे कहा कि आज जिम छोड़ देते हैं और डॉक्टर के पास चलते हैं. लेकिन मां कहां मानने वाली थीं. उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अपना जिम बैग पैक कर लिया. क्लीनिक पर डॉक्टर को दिखाने के तुरंत बाद वह अपनी जिद पर अड़ी रहीं और बेटे को लेकर सीधे जिम पहुंच गईं. खराब तबीयत के बावजूद उन्होंने जिम में पूरे 1 घंटे तक वर्कआउट किया. हरीश ने हंसते हुए कहा कि अब उनकी मां को जिम जाने का एक ऐसा नशा हो गया है, जिसे वह चाहकर भी नहीं छोड़ सकतीं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

इस मां की लगन और मेहनत को देखकर इंटरनेट यूजर्स बेहद भावुक और प्रेरित महसूस कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "एक साल पहले मुझे भी अपनी मां को जिम भेजने के लिए बहुत मनाना पड़ता था, लेकिन आज मुझे उन्हें आराम करने के लिए मनाना पड़ता है. अच्छी सेहत वो चीज है जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "आंटी जी के लिए दिल से सम्मान, भगवान हर किसी को फिटनेस का ऐसा ही नशा दे." एक और यूजर ने लिखा, "यह वीडियो बेहद मोटिवेटिंग है, इसे देखकर आज ही मैं अपने माता-पिता को एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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