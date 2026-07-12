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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों-युवाओं के लिए स्कीम, 20 लाख अन्नदाताओं को फायदा, 20 हजार युवा शुरू करेंगे एग्री-बिजनेस

किसानों-युवाओं के लिए स्कीम, 20 लाख अन्नदाताओं को फायदा, 20 हजार युवा शुरू करेंगे एग्री-बिजनेस

Pragati Mission: सरकार की नई योजना से 20 लाख किसानों को आधुनिक खेती का लाभ मिलेगा. वहीं 20 हजार युवाओं को एग्री-बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेनिंग और मदद दी जाएगी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Jul 2026 07:44 AM (IST)
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Pragati Mission: देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. इन किसानों के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्यों की सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर किसानों के लिए और युवाओं के लिए बेहद शानदार सरकारी योजना की शुरुआत हुई है. इस योजना में देश के 20 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. 

तो साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए भी कमाई के रास्ते खुलेंगे. इस योजना के तहत 20 हजार युवाओं को खास ट्रेनिंग और मदद देकर एग्री-बिजनेस शुरू करने के काबिल बनाया जाएगा.  जान लीजिए क्या है यह योजना और कैसे मिलेगा इसमें फायदा. 

20 लाख किसानों को मिलेगा इस स्कीम का फायदा

सरकार की इस योजना का नाम है प्रगति मिशन जिसके जरिए देश भर के 20 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जाएगा . इसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत किस्म के बीजों और स्मार्ट फार्मिंग टूल्स के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा. 

योजना का फोकस इस बात पर है कि किसान पारंपरिक तरीकों को छोड़कर डिजिटल खेती की ओर बढ़ें जिससे उनकी लागत कम हो और पैदावार दोगुनी हो सके. इसके अलावा किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा जिससे उन्हें अपनी फसलों का सबसे सही दाम मिल सके. 

20 हजार युवाओं शुरू कर सकेंगे खुद का एग्री-बिजनेस

प्रगति मिशन सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका फायदा देश के युवाओं को भी मिलेगा. योजना के तहत 20 हजार युवाओं को चुना जाएगा और उन्हें कृषि-उद्यमी के तौर पर तैयार किया जाएगा. इन युवाओं को एग्री-स्टार्टअप, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज चैन और डिजिटल एग्री-प्लेटफॉर्म संभालने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जाएगी. इससे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन रुकेगा, बल्कि ये युवा अपने ही इलाके में रहकर खेती-किसानी से जुड़े नए बिजनेस खड़े कर सकेंगे और दूसरों को भी रोजगार दे पाएंगे.

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इन राज्यों से होगी शुरुआत

इस बड़ी योजना का पहला फेज देश के कृषि प्रधान राज्यों से शुरू होने जा रहा है. शुरुआती चरण में इसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड जैसे बड़े राज्यों में पूरी रफ्तार से लागू किया जाएगा. इन राज्यों के गांवों में जो 20 हजार नए एग्री-बिजनेस स्टार्स तैयार होंगे वह सीधे ग्राउंड लेवल पर जाकर किसानों की हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान करेंगे.

इन युवाओं के जरिए किसानों को उनके गांव में ही सॉइल टेस्टिंग, स्मार्ट खेती की लाइव सलाह, आधुनिक कृषि मशीनें और नए जमाने की डिजिटल तकनीकें आसानी से मिल सकेंगी. यही नहीं यह युवा किसानों को बैंकों से लोन दिलाने और फसलों को सीधे बड़े बाजारों में ऊंचे दामों पर बिकवाने में भी पूरी मदद करेंगे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Schemes For Farmers Farming News
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