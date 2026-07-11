INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMonsoon Livestock Care: बरसात शुरू होते ही गाय-भैंस में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, अपनाएं ये जरूरी उपाय

Monsoon Livestock Care: बरसात शुरू होते ही गाय-भैंस में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, अपनाएं ये जरूरी उपाय

Monsoon Livestock Care: सून में गाय-भैंसों को बीमारियों से बचाने के लिए पशुशाला की सफाई रखें, साफ चारा-पानी दें और समय पर टीकाकरण कराएं. इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और दूध उत्पादन भी बेहतर रहेगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 11 Jul 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

Monsoon Livestock Care: मानसून का आगमन खेती-किसानी के लिए राहत लेकर आता है, लेकिन वहीं पशुपालकों के लिए यह मौसम अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां भी लाता है. जैसे बरसात के दिनों में हवा में नमी बढ़ जाती है और जगह-जगह पानी जमा होने लगता है. इस वजह से बैक्टीरिया, कीटाणु और मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है. यही कारण है कि गाय-भैंसों में खुरपका-मुंहपका रोग, गलघोंटू और लंगड़ा बुखार जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है. ये बीमारियां न सिर्फ पशु की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि दूध उत्पादन में भी भारी गिरावट लाती हैं, जिसका सीधा असर पशुपालक की आमदनी पर पड़ता है. इसलिए मानसून शुरू होते ही सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है, ताकि समय रहते पशुओं को इन बीमारियों से बचाया जा सके.

साफ-सफाई और चारे-पानी का रखें विशेष ध्यान

बरसात के मौसम में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पशुशाला की स्वच्छता. फर्श पर कहीं भी पानी जमा न होने दें, क्योंकि जमा हुआ पानी बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का घर बन जाता है. पशुशाला में समय-समय पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव जरूर करें. मच्छरों से बचाव के लिए शाम के समय नीम की पत्तियों का धुआं करना एक पुराना और असरदार तरीका है, इसे जरूर अपनाएं. इसके अलावा चारा और पानी हमेशा साफ रखें, क्योंकि गंदे चारे-पानी से भी बीमारियां फैल सकती हैं. बरसात में मिलने वाला हरा चारा देखने में भले ही ताजा लगे, लेकिन उसमें परजीवी छिपे हो सकते हैं. इसलिए हरा चारा काटने के बाद उसे थोड़ी देर हल्का सुखाकर या अच्छी तरह धोकर ही पशुओं को खिलाएं. सड़ा-गला या बासी चारा पशुओं को बिल्कुल न दें, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है.

यह भी पढ़ेंः अमरूद के पेड़ पर कीड़े लगने से पहले ही दिख जाते हैं ये संकेत, ऐसे बचाएं पैदावार

समय पर टीकाकरण और सतर्कता है सबसे जरूरी

पशुओं को बीमारियों से बचाने का सबसे कारगर उपाय है समय पर टीकाकरण करवाना. मानसून शुरू होने से पहले ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके खुरपका-मुंहपका और गलघोंटू जैसी बीमारियों के टीके जरूर लगवा लें, ताकि पशु पहले से ही सुरक्षित रहें. इसके साथ ही पशुओं के व्यवहार पर भी बारीकी से नजर रखनी चाहिए. अगर किसी पशु के दूध देने की मात्रा अचानक कम हो जाए, वह सुस्त दिखने लगे, खाना-पीना छोड़ दे या पैरों में लंगड़ाहट दिखाई दे, तो यह किसी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में देरी बिल्कुल न करें और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके.

यह भी पढ़ेंः जुलाई में लगाएं बरसाती खीरा, महज 40 दिनों में शुरू होगी तगड़ी कमाई

Published at : 11 Jul 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Animal Health Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Monsoon Livestock Care: बरसात शुरू होते ही गाय-भैंस में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, अपनाएं ये जरूरी उपाय
बरसात शुरू होते ही गाय-भैंस में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, अपनाएं ये जरूरी उपाय
एग्रीकल्चर
पशुपालकों के लिए जरूरी खबर, अगस्त के बाद लगाएं ये दो चारे, दूध का उत्पादन होगा सीधे दोगुना
पशुपालकों के लिए जरूरी खबर, अगस्त के बाद लगाएं ये दो चारे, दूध का उत्पादन होगा सीधे दोगुना
एग्रीकल्चर
जुलाई में लगाएं बरसाती खीरा, महज 40 दिनों में शुरू होगी तगड़ी कमाई
जुलाई में लगाएं बरसाती खीरा, महज 40 दिनों में शुरू होगी तगड़ी कमाई
एग्रीकल्चर
सबसे ज्यादा इन फसलों को नुकसान पहुंचाती है सफेद मक्खी, 2 मिनट में ऐसे करें इनका काम तमाम
सबसे ज्यादा इन फसलों को नुकसान पहुंचाती है सफेद मक्खी, 2 मिनट में ऐसे करें इनका काम तमाम
Advertisement

वीडियोज

Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
June 2026 Car Sales Report: Tata Punch No.1 | Maruti को लगा बड़ा झटका? #tata #maruti #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वियतनाम में नाव पलटने से भारतीय पर्यटकों की मौत पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा - 'मैं भारत सरकार से...'
वियतनाम में नाव पलटने से भारतीय पर्यटकों की मौत पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा - 'मैं भारत सरकार से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
विश्व
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट... न्यूजीलैंड में PM मोदी ने बताया ट्रेड का ट्रिपल 'T' फॉर्मूला, कहा- 'FTA अगले 5 साल में...'
बॉलीवुड
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं बॉलीवुड के 'संस्कारी बाबूजी'? दोस्त ने बताया आलोक नाथ का हाल, बोले- 'अब वो पूरी तरह बदल.....
मीटू विवाद के बाद से कहां गायब हैं आलोक नाथ? दोस्त ने किया खुलासा, बोले- 'वो अब एक्टिंग से दूर...'
क्रिकेट
'शादी के दूसरे महीने ही...', एक्स वाइफ धनश्री ने युजवेंद्र चहल पर लगाए गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला
'शादी के दूसरे महीने ही', एक्स वाइफ धनश्री ने युजवेंद्र चहल पर लगाए गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
ट्रेंडिंग
ढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल
ढोल की ताल पर दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले, कोई तो इन्हें रोक लो- वीडियो वायरल
मध्य प्रदेश
दतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बवाल पर जीतू पटवारी ने BJP सरकार को घेरा, कर दी ये मांग
दतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बवाल पर जीतू पटवारी ने BJP सरकार को घेरा, कर दी ये मांग
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget