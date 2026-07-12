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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIRGC ने साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर किया अटैक, गुस्से में अमेरिका ने की ईरान पर स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान

IRGC ने साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर किया अटैक, गुस्से में अमेरिका ने की ईरान पर स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान

US Iran Conflict: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कारोबारी जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर इस सप्ताह की तीसरी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कारोबारी जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने रविवार को ईरान पर इस सप्ताह की तीसरी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर हमले के जवाब में की गई.

 

जहाज पर हमला, चालक दल का एक सदस्य लापता

CENTCOM के मुताबिक, भारतीय समयानुसार कार्रवाई रविवार रात शुरू हुई. हमले में जहाज में आग लग गई और इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे वह आगे यात्रा करने की स्थिति में नहीं रहा. चालक दल का एक सदस्य अभी भी लापता बताया जा रहा है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, "ईरान ने गलत फैसला लिया, अब इसकी कीमत चुकानी होगी."

ईरान के कई शहरों में धमाकों की खबर

ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के अनुसार, अमेरिकी हमलों के बाद असालुयेह, बंदर अब्बास, सीरिक, बंदर देयर और चाबहार समेत कई शहरों में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. अलग-अलग स्थानों पर कई धमाकों की पुष्टि भी की गई है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का ऐलान

इससे पहले रविवार को IRGC ने दावा किया था कि एक जहाज ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर बिना अनुमति तय मार्ग से गुजरने की कोशिश की और चेतावनी के बावजूद रास्ता नहीं बदला. इसके बाद उस पर चेतावनी स्वरूप फायरिंग की गई. ईरान ने इसके साथ ही अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सभी समुद्री यातायात के लिए बंद करने की घोषणा कर दी. ईरान ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने इस घटना को आधार बनाकर फिर हमला किया तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा.

कूटनीतिक कोशिशें जारी, लेकिन तनाव बरकरार

अमेरिका ने शनिवार को ईरान से सार्वजनिक रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने और कारोबारी जहाजों पर हमले रोकने की मांग की थी. दूसरी ओर ओमान और कतर की मध्यस्थता में मस्कट में वार्ता जारी है. इस बीच ईरान ने दोहराया है कि अमेरिका पहले होर्मुज और तेल निर्यात से जुड़े पुराने समझौतों का पालन करे, तभी आगे बातचीत संभव होगी. लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई से वैश्विक तेल बाजार में भी चिंता बढ़ गई है.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 06:31 AM (IST)
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