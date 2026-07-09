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मछली पालन पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दे रही ये राज्य सरकार, जानिए आवेदन की अंतिम तारीख
Fish Farming In Bihar: बिहार सरकार मछली पालन प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं और SC/ST वर्ग को 60% तक की भारी सब्सिडी दे रही है. जान लें कबतक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
मछली पालन के लिए सब्सिडी
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Published at : 09 Jul 2026 04:11 PM (IST)
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