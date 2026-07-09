मछली पालन पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दे रही ये राज्य सरकार, जानिए आवेदन की अंतिम तारीख

सरकार ने इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट कर दी है. इस पूरी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 तय की गई है. अगर आप इस तारीख तक फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं. तो आप इस साल सरकार की तरफ से मिलने वाली इस बड़ी आर्थिक मदद से चूक जाएंगे.