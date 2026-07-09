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गाय-भैंस के दूध में नहीं आ रही मलाई, चारे में मिलाएं ये एक चीज फिर देखें जादू
Dairy Farming Tips: अगर गाय-भैंस के दूध में मलाई कम आ रही है तो चारे में बिनौला उबालकर मिलाना शुरू करें. इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल दूध का फैट बढ़ाता है. तो साथ में यह चीज भी अपना सकते हैं.
अगर आपकी गाय या भैंस के दूध में वो पहले जैसी गाढ़ी मलाई नहीं जम रही है. तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अक्सर पशुपालक इस बात को लेकर काफी टेंशन में रहते हैं कि इतना महंगा चारा खिलाने के बाद भी दूध का फैट कम क्यों हो रहा है और मलाई पतली क्यों पड़ रही है.
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Published at : 09 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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