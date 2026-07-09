गाय-भैंस के दूध में नहीं आ रही मलाई, चारे में मिलाएं ये एक चीज फिर देखें जादू

लेकिन इसे खिलाने का एक सही तरीका है जिसे जानना बेहद जरूरी है. आपको करना यह है कि बिनौले को सीधे चारे में डालने के बजाय रात भर पानी में भिगोकर रख दें. सुबह इसे अच्छी तरह उबाल लें और जब यह ठंडा हो जाए. तब पशुओं के रेगुलर दाने या भूसे में मिक्स करके खिलाएं.