एक्सप्लोरर
धान छोड़कर इन 5 चीजों की करें खेती, कम पानी में भी बढ़िया होगी पैदावार
Farming Tips: पानी की कमी के बीच सिर्फ धान के भरोसे रहना घाटे का सौदा हो सकता है. इसलिए किसान अब कम पानी वाली पांच फसलों को अपनाकर अपनी पैदावार और कमाई दोनों बढ़ा सकते हैं. जान लीजिए पूरी खबर.
आजकल बदलते मौसम और पानी की किल्लत को देखते हुए सिर्फ धान के भरोसे बैठे रहना किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है. धान की फसल में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है जिससे ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है. ऐसे में किसान उन फसलों का रुख कर सकते हैं जो कम पानी में भी बंपर पैदावार दे सकें.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 10 Jul 2026 12:37 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
मछली पालन पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दे रही ये राज्य सरकार, जानिए आवेदन की अंतिम तारीख
एग्रीकल्चर
6 Photos
अपने फार्महाउस पर कैसे करें चाय की खेती, जानिए कैसे इस काम को संभव बना सकते हैं आप?
एग्रीकल्चर
6 Photos
धान की खेती से बनना है मालामाल? तो रोपाई शुरू करने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें
एग्रीकल्चर
7 Photos
गार्डनिंग शुरू करने से पहले खरीद लें ये 7 जरूरी टूल्स, पौधों की देखभाल होगी आसान
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
भीषण गर्मी में भी चिल्ड रहेंगी सब्जियां, गांव में ऐसे बनाएं देसी फ्रिज
एग्रीकल्चर
मशीन नहीं, अब भेड़ों से कटती है घास! फॉक्सवैगन के इस अनोखे तरीके ने सबको चौंकाया
एग्रीकल्चर
सावन में बालकनी के लिए वरदान हैं ये 5 पौधे, इन्हें लगाते ही आसपास नहीं फटकतीं बीमारियां
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस में शुरू करें अनार की खेती, होगी लाखों में कमाई
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion