धान छोड़कर इन 5 चीजों की करें खेती, कम पानी में भी बढ़िया होगी पैदावार

इस लिस्ट में पहला नाम आता है बाजरे का. मोटे अनाजों में शामिल बाजरा कम पानी और सूखी मिट्टी में भी आसानी से लहलहा उठता है. इसकी खेती में लागत बेहद कम आती है और मार्केट में आजकल इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच इसकी पूछ परख बढ़ने से किसानों को इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं.