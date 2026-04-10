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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरKitchen Gardening: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं फ्रेश-फ्रेश टमाटर, सब्जी के साथ फ्री में बनेगा सलाद

Kitchen Gardening: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं फ्रेश-फ्रेश टमाटर, सब्जी के साथ फ्री में बनेगा सलाद

Kitchen Gardening: घर पर टमाटर उगाने से बाजार पर निर्भरता कम होती है. बाजार में मिलने वाले टमाटर कई बार लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल से तैयार होते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Apr 2026 02:23 PM (IST)
Kitchen Gardening: घर पर टमाटर उगाने से बाजार पर निर्भरता कम होती है. बाजार में मिलने वाले टमाटर कई बार लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल से तैयार होते हैं.

Kitchen Gardening: आजकल लोग ताजी सब्जियां ज्यादा खाना पसंद करते हैं. बढ़ते केमिकल के इस्तेमाल और महंगाई के बीच किचन गार्डनिंग एक अच्छा ऑप्शन बनकर भी उभर रहा है. ऐसे में टमाटर भी एक ऐसी सब्जी है, जिसे घर पर उगाना आसान है और यह लगभग हर तरह के खाने और सलाद में इस्तेमाल होती है. इसलिए घर पर उगाए गए टमाटर न सिर्फ ताजा मिलते हैं, बल्कि पूरी तरह केमिकल फ्री भी होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप किचन गार्डन में फ्रेश-फ्रेश टमाटर कैसे उगा सकते हैं.

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घर पर टमाटर उगाने से बाजार पर निर्भरता कम होती है. बाजार में मिलने वाले टमाटर कई बार लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल से तैयार किए जाते हैं, जबकि घर के टमाटर प्राकृतिक और स्वाद में बेहतर होते हैं. इसके अलावा इससे सब्जियों पर होने वाला खर्च भी कम होता है और परिवार को पौष्टिक खाना मिलता है.
घर पर टमाटर उगाने से बाजार पर निर्भरता कम होती है. बाजार में मिलने वाले टमाटर कई बार लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल से तैयार किए जाते हैं, जबकि घर के टमाटर प्राकृतिक और स्वाद में बेहतर होते हैं. इसके अलावा इससे सब्जियों पर होने वाला खर्च भी कम होता है और परिवार को पौष्टिक खाना मिलता है.
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टमाटर उगाने के लिए ज्यादा जगह या चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसे गमले, ग्रो बैग, बालकनी छत या आंगन में भी आसानी से लगाया जा सकता है.
टमाटर उगाने के लिए ज्यादा जगह या चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसे गमले, ग्रो बैग, बालकनी छत या आंगन में भी आसानी से लगाया जा सकता है.
Published at : 10 Apr 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Kitchen Gardening Grow Tomatoes At Home How To Grow Tomatoes Kitchen Garden Tomatoes

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