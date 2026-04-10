घर पर टमाटर उगाने से बाजार पर निर्भरता कम होती है. बाजार में मिलने वाले टमाटर कई बार लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल से तैयार किए जाते हैं, जबकि घर के टमाटर प्राकृतिक और स्वाद में बेहतर होते हैं. इसके अलावा इससे सब्जियों पर होने वाला खर्च भी कम होता है और परिवार को पौष्टिक खाना मिलता है.