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सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका
Brinjal Farming Tips: सफेद बैंगन की खास वैरायटी पूसा उत्तम किसानों के लिए बेहतरीन मौका है. नर्सरी और बुवाई की सही तकनीक से महज 45 दिनों में शानदार पैदावार हासिल की जा सकती है.
सब्जियों की खेती में अगर आप कम समय में तगड़ा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो सफेद बैंगन की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम समय में बंपर पैदावार देने के लिए जानी जाती है.
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Published at : 05 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion