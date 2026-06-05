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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका

सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका

Brinjal Farming Tips: सफेद बैंगन की खास वैरायटी पूसा उत्तम किसानों के लिए बेहतरीन मौका है. नर्सरी और बुवाई की सही तकनीक से महज 45 दिनों में शानदार पैदावार हासिल की जा सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 05 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Brinjal Farming Tips: सफेद बैंगन की खास वैरायटी पूसा उत्तम किसानों के लिए बेहतरीन मौका है. नर्सरी और बुवाई की सही तकनीक से महज 45 दिनों में शानदार पैदावार हासिल की जा सकती है.

सब्जियों की खेती में अगर आप कम समय में तगड़ा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो सफेद बैंगन की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम समय में बंपर पैदावार देने के लिए जानी जाती है.

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आमतौर पर बैंगन की पारंपरिक फसलों को तैयार होने में तीन से चार महीने का लंबा समय लग जाता है, लेकिन पुसा उत्तम वैरायटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप इसकी सही तरीके से बुवाई करते हैं. तो बीज लगाने के महज 45 दिनों के भीतर ही पौधे में शानदार फल आने शुरू हो जाते हैं और आपकी कमाई का रास्ता खुल जाता है.
आमतौर पर बैंगन की पारंपरिक फसलों को तैयार होने में तीन से चार महीने का लंबा समय लग जाता है, लेकिन पुसा उत्तम वैरायटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप इसकी सही तरीके से बुवाई करते हैं. तो बीज लगाने के महज 45 दिनों के भीतर ही पौधे में शानदार फल आने शुरू हो जाते हैं और आपकी कमाई का रास्ता खुल जाता है.
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इस खास सफेद बैंगन की मार्केट में डिमांड हमेशा हाई रहती है क्योंकि यह खाने में बेहद स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इस वैरायटी के पौधे ज्यादा ऊंचे नहीं होते जिससे इनकी देखभाल करना बेहद आसान होता है. कम जगह और कम लागत में भी इस वैरायटी से उम्मीद से कहीं ज्यादा फल तोड़े जा सकते हैं.
इस खास सफेद बैंगन की मार्केट में डिमांड हमेशा हाई रहती है क्योंकि यह खाने में बेहद स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इस वैरायटी के पौधे ज्यादा ऊंचे नहीं होते जिससे इनकी देखभाल करना बेहद आसान होता है. कम जगह और कम लागत में भी इस वैरायटी से उम्मीद से कहीं ज्यादा फल तोड़े जा सकते हैं.
Published at : 05 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Brinjal Farming Tips White Brinjal

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