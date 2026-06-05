सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका

आमतौर पर बैंगन की पारंपरिक फसलों को तैयार होने में तीन से चार महीने का लंबा समय लग जाता है, लेकिन पुसा उत्तम वैरायटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप इसकी सही तरीके से बुवाई करते हैं. तो बीज लगाने के महज 45 दिनों के भीतर ही पौधे में शानदार फल आने शुरू हो जाते हैं और आपकी कमाई का रास्ता खुल जाता है.