हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरडायबिटिक मरीजों के लिए वरदान है यह हर्बल शुगर का पौधा, घर में लगाना भी है बेहद आसान

डायबिटिक मरीजों के लिए वरदान है यह हर्बल शुगर का पौधा, घर में लगाना भी है बेहद आसान

Stevia Growing Tips: डायबिटीज और फिटनेस को लेकर फिक्रमंद लोगों के लिए यह अनोखा हर्बल प्लांट बेहद काम का साबित हो सकता है. इसे घर पर ही आसानी से उगाकर आप अपनी लाइफ शुगर-फ्री बना सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 03 Jun 2026 03:41 PM (IST)
Stevia Growing Tips: डायबिटीज और फिटनेस को लेकर फिक्रमंद लोगों के लिए यह अनोखा हर्बल प्लांट बेहद काम का साबित हो सकता है. इसे घर पर ही आसानी से उगाकर आप अपनी लाइफ शुगर-फ्री बना सकते हैं.

आज के समय में खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण डायबिटीज की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है. ऐसे में अगर आप बिना किसी केमिकल या नुकसान के अपनी चाय और मिठाइयों में नेचुरल मिठास घोलना चाहते हैं. तो स्टेविया का पौधा आपके लिए एक बेहद जादुई और परमानेंट सॉल्यूशन साबित हो सकता है.

1/6
स्टेविया हर्बल शुगर प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पत्तियां नॉर्मल चीनी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मीठी होती हैं. लेकिन इनमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है. यही वजह है कि डायबिटिक मरीजों के साथ-साथ फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं माना जाता.
स्टेविया हर्बल शुगर प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पत्तियां नॉर्मल चीनी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मीठी होती हैं. लेकिन इनमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है. यही वजह है कि डायबिटिक मरीजों के साथ-साथ फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं माना जाता.
2/6
स्टेविया की पत्तियों का इस्तेमाल करने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी स्पाइक नहीं करता है, जिससे मरीज बिना किसी डर के अपनी मनपसंद मीठी चीजों का थोड़ा-बहुत आनंद ले सकते हैं. इसके साथ ही यह वजन कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में भी काफी हद तक मददगार साबित होता है.
स्टेविया की पत्तियों का इस्तेमाल करने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी स्पाइक नहीं करता है, जिससे मरीज बिना किसी डर के अपनी मनपसंद मीठी चीजों का थोड़ा-बहुत आनंद ले सकते हैं. इसके साथ ही यह वजन कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में भी काफी हद तक मददगार साबित होता है.
Published at : 03 Jun 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Plants Gardening Stevia

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मूंगफली की बुवाई से पहले भूलकर भी न छोड़ें यह जरूरी काम, वरना कम हो सकती है आपकी पैदावार
मूंगफली की बुवाई से पहले भूलकर भी न छोड़ें यह जरूरी काम, वरना कम हो सकती है आपकी पैदावार
एग्रीकल्चर
बारिश और जलभराव से नुकसान पर दिल्ली सरकार ने 50% बढ़ाया मुआवजा, किसान कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ?
बारिश और जलभराव से नुकसान पर दिल्ली सरकार ने 50% बढ़ाया मुआवजा, किसान कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ?
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
एग्रीकल्चर
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
बिहार
खान सर कोचिंग मामला: रोशन आनंद सहित 3 गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री बोले- 'अगले 3 महीने में…'
खान सर कोचिंग मामला: रोशन आनंद सहित 3 गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री बोले- 'अगले 3 महीने में…'
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान, रितब्रता बनर्जी को लेकर किया बड़ा दावा
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान
Hockey
90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  
90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  
इंडिया
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
ट्रेंडिंग
Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget