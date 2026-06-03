एक्सप्लोरर
डायबिटिक मरीजों के लिए वरदान है यह हर्बल शुगर का पौधा, घर में लगाना भी है बेहद आसान
Stevia Growing Tips: डायबिटीज और फिटनेस को लेकर फिक्रमंद लोगों के लिए यह अनोखा हर्बल प्लांट बेहद काम का साबित हो सकता है. इसे घर पर ही आसानी से उगाकर आप अपनी लाइफ शुगर-फ्री बना सकते हैं.
आज के समय में खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण डायबिटीज की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है. ऐसे में अगर आप बिना किसी केमिकल या नुकसान के अपनी चाय और मिठाइयों में नेचुरल मिठास घोलना चाहते हैं. तो स्टेविया का पौधा आपके लिए एक बेहद जादुई और परमानेंट सॉल्यूशन साबित हो सकता है.
1/6
2/6
Published at : 03 Jun 2026 03:41 PM (IST)
Tags :Agriculture Plants Gardening Stevia
एग्रीकल्चर
6 Photos
डायबिटिक मरीजों के लिए वरदान है यह हर्बल शुगर का पौधा, घर में लगाना भी है बेहद आसान
एग्रीकल्चर
6 Photos
दिल्ली के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा 50% ज्यादा मुआवजा, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
एग्रीकल्चर
6 Photos
गन्ने से कैसे तैयार किया जाता है एथेनॉल, क्या इसे खेत में भी कर सकते हैं प्रोसेस?
एग्रीकल्चर
6 Photos
मशरूम की खेती से कमाना है छप्परफाड़ मुनाफा? कंपोस्ट बनाने से पहले इस जरूरी ट्रिक को बिल्कुल न भूलें
एग्रीकल्चर
6 Photos
बेकार पड़ी बंजर जमीन भी बना देगी अमीर, बाजार में 1000 रुपये किलो बिकता है इसका गोंद
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
मूंगफली की बुवाई से पहले भूलकर भी न छोड़ें यह जरूरी काम, वरना कम हो सकती है आपकी पैदावार
एग्रीकल्चर
बारिश और जलभराव से नुकसान पर दिल्ली सरकार ने 50% बढ़ाया मुआवजा, किसान कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ?
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
एग्रीकल्चर
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
डायबिटिक मरीजों के लिए वरदान है यह हर्बल शुगर का पौधा, घर में लगाना भी है बेहद आसान
एग्रीकल्चर
6 Photos
दिल्ली के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा 50% ज्यादा मुआवजा, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion