डायबिटिक मरीजों के लिए वरदान है यह हर्बल शुगर का पौधा, घर में लगाना भी है बेहद आसान

स्टेविया हर्बल शुगर प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पत्तियां नॉर्मल चीनी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मीठी होती हैं. लेकिन इनमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है. यही वजह है कि डायबिटिक मरीजों के साथ-साथ फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं माना जाता.