दिल्ली के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा 50% ज्यादा मुआवजा, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

अक्सर खराब मौसम, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि की वजह से किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत और पूरी की पूरी फसल कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाती है. ऐसे मुश्किल समय में किसानों को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने और उन्हें दोबारा खड़े होने का हौसला देने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.