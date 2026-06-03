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दिल्ली के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा 50% ज्यादा मुआवजा, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
Crop Loss Compensation: दिल्ली के किसानों के लिए फसल बर्बादी के मुआवजे को लेकर एक बेहद बड़ी और जरूरी अपडेट सामने आई है. सरकार की ओर से कुछ लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है.
दिल्ली सरकार ने राजधानी के किसानों को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए फसल नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे की रकम को सीधे 50 परसेंट तक बढ़ा दिया है. इस नए फैसले के बाद अब किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करीब 75000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. जो उनके लिए काफी मददगार साबित होगी.
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Published at : 03 Jun 2026 12:44 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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