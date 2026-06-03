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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरदिल्ली के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा 50% ज्यादा मुआवजा, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

दिल्ली के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा 50% ज्यादा मुआवजा, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

Crop Loss Compensation: दिल्ली के किसानों के लिए फसल बर्बादी के मुआवजे को लेकर एक बेहद बड़ी और जरूरी अपडेट सामने आई है. सरकार की ओर से कुछ लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 03 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Crop Loss Compensation: दिल्ली के किसानों के लिए फसल बर्बादी के मुआवजे को लेकर एक बेहद बड़ी और जरूरी अपडेट सामने आई है. सरकार की ओर से कुछ लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है.

दिल्ली सरकार ने राजधानी के किसानों को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए फसल नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे की रकम को सीधे 50 परसेंट तक बढ़ा दिया है. इस नए फैसले के बाद अब किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करीब 75000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. जो उनके लिए काफी मददगार साबित होगी.

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अक्सर खराब मौसम, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि की वजह से किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत और पूरी की पूरी फसल कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाती है. ऐसे मुश्किल समय में किसानों को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने और उन्हें दोबारा खड़े होने का हौसला देने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.
अक्सर खराब मौसम, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि की वजह से किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत और पूरी की पूरी फसल कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाती है. ऐसे मुश्किल समय में किसानों को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने और उन्हें दोबारा खड़े होने का हौसला देने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.
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मुआवजे की इस बढ़ी हुई रकम का सबसे ज्यादा फायदा उन छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को मिलेगा जो पूरी तरह खेती पर ही निर्भर हैं. सरकार का मकसद है कि कुदरत की मार झेलने वाले अन्नदाताओं तक सीधे और सही समय पर आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके जिससे उनका बड़ा नुकसान कवर हो सके.
मुआवजे की इस बढ़ी हुई रकम का सबसे ज्यादा फायदा उन छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को मिलेगा जो पूरी तरह खेती पर ही निर्भर हैं. सरकार का मकसद है कि कुदरत की मार झेलने वाले अन्नदाताओं तक सीधे और सही समय पर आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके जिससे उनका बड़ा नुकसान कवर हो सके.
Published at : 03 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Compensation Crop Damage Delhi Government

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