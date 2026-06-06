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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान

CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान

Cockroach Janta Party Protest: यह प्रदर्शन पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किया जा रहा है. संजय राउत ने इस आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Jun 2026 12:25 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सदस्यों ने शनिवार को जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थानों पर दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. यह प्रदर्शन पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किया जा रहा है. 

प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अभिजीत दीपके और CJP आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. संजय राउत ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि युवाओं ने एक मुद्दे पर आंदोलन खड़ा किया है. सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है.

संजय राउत ने आंदोलन को लेकर क्या कहा?

सांसद संजय राउत ने कहा कि मीडिया पर भी इस आंदोलन को कम दिखाने का दबाव बनाया जा रहा है. यदि जंतर-मंतर का आंदोलन सफल होता है तो सरकार को इसकी गंभीरता समझनी पड़ेगी. सरकार नहीं चाहती कि यह आंदोलन देशभर के युवाओं तक पहुंचे, इसलिए प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि हजारों युवा सड़कों पर उतर सकते हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर सकते हैं. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते तो स्वच्छ प्रशासन की बात करना उचित नहीं होगा. इस पूरे मामले की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की भी है. संजय राउत ने युवाओं से आंदोलन में शामिल होकर लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की.

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सीजेपी संस्थापक के नेतृत्व में हो रहा है प्रदर्शन

 सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हो रहे इस प्रदर्शन के कारण मध्य दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों और दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले सीमा प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए अर्द्धसैनिक बलों की लगभग 40 कंपनियों को तैनात किया गया है. विभिन्न जिलों के संयुक्त पुलिस आयुक्तों, पुलिस उपायुक्तों, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस उपायुक्तों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए ‘फील्ड ड्यूटी’ सौंपी गई है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT Cockroach Janta Party
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