Donkey Dairy Farming: जब भी डेयरी फार्मिंग का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले गाय या भैंस का ख्याल आता है. लेकिन बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है. अगर आप कुछ लीक से हटकर और बेहद मुनाफे वाला स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. तो गधे का डेयरी फार्म आपके लिए एक लाइफ-चेंजिंग आइडिया साबित हो सकता है. इस बिजनेस की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कीमत है.

क्योंकि मार्केट में गधी का दूध पांच से सात हजार रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है. अपने फार्म हाउस या खाली पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करके आप इस यूनीक काम को बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं. आजकल हेल्थ सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस दूध की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यह कम समय में बंपर कमाई करने का सबसे बेस्ट जरिया बन गया है.

गधी के दूध की इतनी भारी डिमांड और फायदे

आखिर इस दूध में ऐसा क्या खास है जो लोग इसके लिए हजारों रुपये देने को तैयार हैं. तो आपको बता दें कि गधी का दूध पोषक तत्वों के मामले में मां के दूध के सबसे करीब होता है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-एलर्जिक गुण इंसानी शरीर की इम्युनिटी को रॉकेट की तरह मजबूत बनाते हैं. इसके अलावा, सबसे बड़ी डिमांड ब्यूटी और कॉस्मेटिक मार्केट से आती है.

क्योंकि प्रीमियम एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे साबुन और मॉइश्चराइजर बनाने के लिए कंपनियां इसे हाथों-हाथ खरीदती हैं. यह स्किन को यंग और ग्लोइंग रखने में मदद करता है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इसकी भारी मांग है. चूंकि अभी इस फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है. इसलिए आपको शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही शानदार और प्रीमियम दाम मिल जाते हैं.

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कैसे शुरू करें यह डेयरी बिजनेस?

इस शानदार बिजनेस को शुरू करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है और इसमें गाय-भैंस की तरह दिन-रात कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती. गधों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. जिससे इनके बीमार होने का खतरा न के बराबर रहता है और ये सामान्य चारे पर भी आसानी से रह लेते हैं. आप अपने फार्म हाउस पर एक छोटा सा शेड बनाकर कुछ अच्छी ब्रीड के गधों के साथ इस डेयरी को शुरू कर सकते हैं.

इन तरीकों से होती है कमाई

एक बार फार्म सेट होने के बाद आप सीधे कॉस्मेटिक ब्रांड्स, फार्मा कंपनियों या फिर ऑनलाइन माध्यमों से जुड़कर अपना नेटवर्क बना सकते हैं. बहुत ही कम लागत, नाममात्र के रिस्क और छप्परफाड़ मुनाफे के साथ यह बिजनेस मॉडल आपको बहुत जल्द एक सफल और अमीर बिजनेसमैन बना सकता है.

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