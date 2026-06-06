हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है दूध की कीमत

आज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है दूध की कीमत

Donkey Dairy Farming: गाय-भैंस के बजाय फार्म हाउस पर शुरू करें गधे का डेयरी फार्म जिसका दूध मार्केट में 5 से 7 हजार रुपये लीटर तक बिकता है. बढ़ती डिमांड के चलते यह बिजनेस तगड़ा मुनाफा देता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Jun 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

Donkey Dairy Farming: जब भी डेयरी फार्मिंग का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले गाय या भैंस का ख्याल आता है. लेकिन बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है. अगर आप कुछ लीक से हटकर और बेहद मुनाफे वाला स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. तो गधे का डेयरी फार्म आपके लिए एक लाइफ-चेंजिंग आइडिया साबित हो सकता है. इस बिजनेस की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कीमत है. 

क्योंकि मार्केट में गधी का दूध पांच से सात हजार रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है. अपने फार्म हाउस या खाली पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करके आप इस यूनीक काम को बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं. आजकल हेल्थ सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस दूध की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यह कम समय में बंपर कमाई करने का सबसे बेस्ट जरिया बन गया है.

गधी के दूध की इतनी भारी डिमांड और फायदे

आखिर इस दूध में ऐसा क्या खास है जो लोग इसके लिए हजारों रुपये देने को तैयार हैं. तो आपको बता दें कि गधी का दूध पोषक तत्वों के मामले में मां के दूध के सबसे करीब होता है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-एलर्जिक गुण इंसानी शरीर की इम्युनिटी को रॉकेट की तरह मजबूत बनाते हैं. इसके अलावा, सबसे बड़ी डिमांड ब्यूटी और कॉस्मेटिक मार्केट से आती है. 

क्योंकि प्रीमियम एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे साबुन और मॉइश्चराइजर बनाने के लिए कंपनियां इसे हाथों-हाथ खरीदती हैं. यह स्किन को यंग और ग्लोइंग रखने में मदद करता है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इसकी भारी मांग है. चूंकि अभी इस फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है. इसलिए आपको शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही शानदार और प्रीमियम दाम मिल जाते हैं.

यह भी पढ़ें: 10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग

कैसे शुरू करें यह डेयरी बिजनेस?

इस शानदार बिजनेस को शुरू करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है और इसमें गाय-भैंस की तरह दिन-रात कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती. गधों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. जिससे इनके बीमार होने का खतरा न के बराबर रहता है और ये सामान्य चारे पर भी आसानी से रह लेते हैं. आप अपने फार्म हाउस पर एक छोटा सा शेड बनाकर कुछ अच्छी ब्रीड के गधों के साथ इस डेयरी को शुरू कर सकते हैं. 

इन तरीकों से होती है कमाई

एक बार फार्म सेट होने के बाद आप सीधे कॉस्मेटिक ब्रांड्स, फार्मा कंपनियों या फिर ऑनलाइन माध्यमों से जुड़कर अपना नेटवर्क बना सकते हैं. बहुत ही कम लागत, नाममात्र के रिस्क और छप्परफाड़ मुनाफे के साथ यह बिजनेस मॉडल आपको बहुत जल्द एक सफल और अमीर बिजनेसमैन बना सकता है.

यह भी पढ़ें: आंधी-तूफान में भी नहीं गिरेगा एक भी आम, किसान भाई आज ही नोट कर लें ये सीक्रेट टिप्स, चमकेगी किस्मत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Donkey Dairy Farming Milk Production
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
आज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है दूध की कीमत
आज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है दूध की कीमत
एग्रीकल्चर
10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग
10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग
एग्रीकल्चर
क्या है राष्ट्रीय बांस मिशन और कैसे यह योजना बढ़ा सकती है किसानों की आमदनी? जान लीजिए काम की बात
क्या है राष्ट्रीय बांस मिशन और कैसे यह योजना बढ़ा सकती है किसानों की आमदनी? जान लीजिए काम की बात
एग्रीकल्चर
भेड़ पालन से हर साल इतनी होती है कमाई, जान लीजिए कौनसी नस्ल है सबसे बेस्ट
भेड़ पालन से हर साल इतनी होती है कमाई, जान लीजिए कौनसी नस्ल है सबसे बेस्ट
Advertisement

वीडियोज

US Iran War Updates: Trump का बदलता मूड..युद्ध में लाएगा शांति? | Hormuz | Breaking | Latest News
Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
महाराष्ट्र
CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: सड़कों, चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
बिहार
NDA में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला! चिराग पासवान के इस फैसले से बेटे को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?
NDA में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला! चिराग पासवान के इस फैसले से बेटे को देना पड़ेगा मंत्री पद से इस्तीफा?
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
हेल्थ
Home Remedies for Phlegm: इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget