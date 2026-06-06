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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर पर ही मिलेगा एकदम ताजा कद्दू, जानें किचन गार्डन में उगाने का आसान तरीका

घर पर ही मिलेगा एकदम ताजा कद्दू, जानें किचन गार्डन में उगाने का आसान तरीका

Pumpkin In Kitchen Garden: बाजार की केमिकल वाली सब्जियों को छोड़ें और अपने किचन गार्डन या गमले में बेहद आसान तरीके से एकदम ताजा, ऑर्गेनिक कद्दू उगाएं. जान लें आसान तरीका.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 06 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Pumpkin In Kitchen Garden: बाजार की केमिकल वाली सब्जियों को छोड़ें और अपने किचन गार्डन या गमले में बेहद आसान तरीके से एकदम ताजा, ऑर्गेनिक कद्दू उगाएं. जान लें आसान तरीका.

घर के बने खाने में जब अपनी खुद की उगाई हुई फ्रेश सब्जियों का तड़का लगता है. तो स्वाद का लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है. अगर आप भी बाजार की केमिकल वाली सब्जियों से तंग आ चुके हैं. तो अपने घर के किचन गार्डन में कद्दू उगाना एक बेहद शानदार और आसान ऑप्शन साबित हो सकता है.

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आजकल लोग अपने घरों की छतों, बालकनी या खाली पड़ी थोड़ी सी जमीन पर ही तरह-तरह की सब्जियां उगाने लगे हैं. कद्दू एक ऐसी ही लाजवाब और बेहद कम रखरखाव वाली फसल है. जिसे आप बहुत ही आसानी से एक बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाकर कुछ ही महीनों के भीतर एकदम ताजा फल पा सकते हैं.
आजकल लोग अपने घरों की छतों, बालकनी या खाली पड़ी थोड़ी सी जमीन पर ही तरह-तरह की सब्जियां उगाने लगे हैं. कद्दू एक ऐसी ही लाजवाब और बेहद कम रखरखाव वाली फसल है. जिसे आप बहुत ही आसानी से एक बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाकर कुछ ही महीनों के भीतर एकदम ताजा फल पा सकते हैं.
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इस बेहतरीन सब्जी को उगाने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट से या किसी अच्छी नर्सरी से बढ़िया क्वालिटी के कद्दू के बीज लाने होंगे. बीजों को लगाने के लिए थोड़ी उपजाऊ मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाकर एक बढ़िया और न्यूट्रिशन से भरपूर सॉइल मिक्स तैयार कर लेना चाहिए जो पौधों को ताकत दे.
इस बेहतरीन सब्जी को उगाने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट से या किसी अच्छी नर्सरी से बढ़िया क्वालिटी के कद्दू के बीज लाने होंगे. बीजों को लगाने के लिए थोड़ी उपजाऊ मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाकर एक बढ़िया और न्यूट्रिशन से भरपूर सॉइल मिक्स तैयार कर लेना चाहिए जो पौधों को ताकत दे.
Published at : 06 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Pumpkin Farming Tips Kitchen Gardening

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