एक्सप्लोरर
घर पर ही मिलेगा एकदम ताजा कद्दू, जानें किचन गार्डन में उगाने का आसान तरीका
Pumpkin In Kitchen Garden: बाजार की केमिकल वाली सब्जियों को छोड़ें और अपने किचन गार्डन या गमले में बेहद आसान तरीके से एकदम ताजा, ऑर्गेनिक कद्दू उगाएं. जान लें आसान तरीका.
घर के बने खाने में जब अपनी खुद की उगाई हुई फ्रेश सब्जियों का तड़का लगता है. तो स्वाद का लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है. अगर आप भी बाजार की केमिकल वाली सब्जियों से तंग आ चुके हैं. तो अपने घर के किचन गार्डन में कद्दू उगाना एक बेहद शानदार और आसान ऑप्शन साबित हो सकता है.
1/6
2/6
Published at : 06 Jun 2026 03:19 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
बेल ट्रैक्टर छोड़ो, अब अपनाओ ड्रोन फार्मिग, जानिए कैसे स्मार्ट बन रहा आज का किसान
एग्रीकल्चर
6 Photos
सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका
एग्रीकल्चर
6 Photos
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
एग्रीकल्चर
6 Photos
डायबिटिक मरीजों के लिए वरदान है यह हर्बल शुगर का पौधा, घर में लगाना भी है बेहद आसान
एग्रीकल्चर
6 Photos
दिल्ली के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा 50% ज्यादा मुआवजा, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
बगैर मिट्टी और कम पानी के भी तगड़ा मुनाफा देंगी ये फसलें, खुश कर देगी आपको ये खबर
एग्रीकल्चर
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
एग्रीकल्चर
आज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है दूध की कीमत
एग्रीकल्चर
10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
बेल ट्रैक्टर छोड़ो, अब अपनाओ ड्रोन फार्मिग, जानिए कैसे स्मार्ट बन रहा आज का किसान
ओपी त्रिपाठी
Opinion