घर पर ही मिलेगा एकदम ताजा कद्दू, जानें किचन गार्डन में उगाने का आसान तरीका

आजकल लोग अपने घरों की छतों, बालकनी या खाली पड़ी थोड़ी सी जमीन पर ही तरह-तरह की सब्जियां उगाने लगे हैं. कद्दू एक ऐसी ही लाजवाब और बेहद कम रखरखाव वाली फसल है. जिसे आप बहुत ही आसानी से एक बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाकर कुछ ही महीनों के भीतर एकदम ताजा फल पा सकते हैं.