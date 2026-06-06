झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनझूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील

झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील

Shilpa Shinde Fake Sexual Harassment case: शिल्पा शिंदे को झूठे आरोपों का कबूलनामा भारी पड़ गया है. अब एआईसीडब्ल्यूए ने एक्ट्रेस के खिलाफ महाराष्ट्र सीएम से कार्रवाई की मांग की है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने हाल ही में 'भाबीजी घर पर हैं' के मेकर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों को कबूल करने के बाद विवाद खड़ा कर दिया है. उनके इस बयान की ऑनलाइन कड़ी आलोचना हो रही है. वहीं अब, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की अपील की है.

शिल्पा शिंदे विवाद पर AICWA ने की कार्रवाई की मांग
शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक बयान में AICWA ने लिखा, "यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप किसी व्यक्ति की रेप्युटेशन, परिवार, बच्चों, करियर और मेंटल हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे आरोप किसी इंसान की इमेज को परमानेंटली मिट्टी में मिला सकते हैं और न केवल आरोपी बल्कि उसके परिवार और करीबियों के लिए भी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं."

एआईसीडब्ल्यूए ने आगे कहा, "ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) का मानना ​​है कि यदि कोई जानबूझकर झूठे आरोप लगाता है, तो इससे न केवल आरोपी को नुकसान होता है, बल्कि न्याय की मांग करने वाले जेनुअन विक्टिम की क्रेडिबिलिटी भी धूमिल होती है. ऐसी घटनाएं वैलिड शिकायतों पर डाउट क्रिएट कर सकती हैं और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उत्पीड़न के रियल सरवाइवर की बात को सुनना और उन पर विश्वास करना और भी मुश्किल बना सकती हैं."

 

 
 
 
 
 
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 एसोसिएशन ने लास्ट में लिखा, "ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की अपील करता है. अगर ये प्रूव हो जाता है कि जानबूझकर झूठे आरोप लगाए गए थे, तो कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. झूठे आरोपों से निर्दोषों और न्याय की मांग करने वाले रियल पीड़ितों दोनों की रक्षा के लिए जवाबदेही जरूरी है. सत्य, निष्पक्षता और न्याय की जीत होनी चाहिए. झूठे आरोप और रियल हैरेसमेंट दोनों ही गंभीर मामले हैं, और कानून को सभी से उचित ढंग से निपटना चाहिए."

शिल्पा ने 'झूठे' यौन उत्पीड़न के आरोप की बात कबूल की थी
बता दें कि हाल ही में, शिल्पा शिंदे भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में शामिल हुईं थी. यहां उन्होंने निर्माता संजय कोहली के खिलाफ "झूठा" यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने की बात स्वीकार की थी. एक्ट्रेस ने कहा था, "यह कोई नहीं जानता, मैं सच कहने से नहीं डरती, और मैं फिर भी कहूंगी कि जो मैं कह रही हूं वह बहुत बड़ी बात है, मैंने अपने प्रोड्यूसर के ऊपर यौन उत्पीड़न का केस कर दिया था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और तब मैं उससे निकली हूं सेटल होके.

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तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया और मैंने केस उसी आधार पर किया, पुलिस तो सीधे एफआईआर करने के लिए ये बोलती है आपको गंदा लिखना पड़ेगा और मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं. मैं आज इसके जरिये बोल रही हूं वो झूठ था. मैं ये आज पहली बार कबूल कर रही हूं सच में. फिर हमारी सेटलमेंट हुई और जो हमारी पेमेंट थी जो तीन महीने बाद मिली थी वो क्लियर हुआ."

शिल्पा शिंदे के 'भाभीजी घर पर हैं' विवाद के बारे में
बता दें कि शिल्पा शिंदे को 'भाभीजी घर पर हैं' शो में अंगूरी भाभी के किरदार से पॉपुलैरिटी मिली थी, जो 2015 में & TV पर टेलीकास्ट हुआ था. मार्च 2016 में, उन्होंने अचानक शो छोड़ दिया और मेकर्स द्वारा किए जा रहे मानसिक तनाव का कारण बताया. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें एक एक्सक्लूसिविटी डील पर साइन करने के लिए कहा गया था, जिससे उन्हें कहीं और काम करने से रोक दिया गया था.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शो के निर्माता जानबूझकर उनका करियर बर्बाद कर रहे थे. निर्माताओं ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें कानूनी नोटिस भी भेजा. इन सबके अलावा, शिल्पा ने यह भी बताया कि शो के निर्माता संजय कोहली ने उनका यौन उत्पीड़न किया था और उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी.

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Published at : 06 Jun 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Maharashtra CM Devendra Fadnavis Bhabiji Ghar Par Hain AICWA Sanjay Kohli
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