यूसुफ पठान को पहुंचाया था ममता बनर्जी का बहरामपुर सीट छोड़ने का संदेश? सौरव गांगुली ने खबरों को किया खारिज
West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच सौरव गांगुली ने अपना बयान जारी किया है.
West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहरामपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है. इसी बीच ऐसी खबरें सामने आईं कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के जरिए सांसद यूसुफ पठान तक यह संदेश पहुंचाया था कि वे बहरामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दें, ताकि भविष्य में ममता बनर्जी को संसद भेजने का रास्ता बनाया जा सके. हालांकि सौरव गांगुली ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.
सौरव गांगुली ने किया खंडन
सौरव गांगुली ने इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी यूसुफ पठान से किसी तरह की बातचीत नहीं की और न ही किसी राजनीतिक संदेश को आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उनसे ऐसा कोई संदेश देने के लिए नहीं कहा और न ही वह किसी भी राजनीतिक मामले में शामिल रहे हैं.