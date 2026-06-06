इंदौर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, डॉक्टर-नर्स समेत 42 लोगों को काटा; कुत्ते की तलाश में नगर निगम

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक स्ट्रीट डॉग ने महज 10 घंटे के भीतर 42 लोगों को काटकर दहशत का माहौल पैदा कर दिया. डॉग बाइट की इस चौंकाने वाली घटना में 16 घायल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे हैं. लगातार हो रहे हमलों के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं. आक्रामक कुत्ते को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका.

स्ट्रीट डॉग ने नर्सों, डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और अन्य लोगों को भी काटा

जानकारी के अनुसार, यह स्ट्रीट डॉग सबसे पहले अरविंदो अस्पताल परिसर के पिछले हिस्से से अंदर घुसा. वहां उसने नर्सों, डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और अन्य लोगों पर हमला कर उन्हें काट लिया. अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मचने के बाद कुत्ता वहां से निकलकर सांवेर रोड और आसपास के इलाकों में पहुंच गया. इसके बाद उसने राह चलते लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया. देखते ही देखते 42 लोगों के काटे जाने की सूचना सामने आई, जबकि 16 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

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इस कुत्ते के अकेले 42 लोगों को काटने की घटना बनी चिंताजनक

घटना के बाद पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोग और ग्रामीण हाथों में लाठियां लेकर सड़कों पर उतर आए और पूरे दिन कुत्ते की तलाश करते रहे. नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग और बचाव दल भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. बरदारी, रेनेसा कॉलेज, रेवती रेंज और आसपास के क्षेत्रों में कुत्ते की तलाश की गई, लेकिन देर रात तक कोई सफलता नहीं मिल सकी.

इंदौर में प्रतिदिन करीब 200 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं, लेकिन एक ही कुत्ते द्वारा इतने कम समय में 42 लोगों को काटने की यह घटना बेहद चिंताजनक मानी जा रही है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध कुत्ता दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है.

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