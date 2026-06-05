अपने फार्म हाउस में कैसे शुरू करें सांप की खेती? हर महीने लाखों का होगा फायदा

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले फार्महाउस पर एक कस्टमाइज्ड और पूरी तरह सुरक्षित शेड बनाने की जरूरत होती है. इस शेड के भीतर सांपों को रखने के लिए छोटे-छोटे लकड़ी के बक्से या शीशे के मजबूत केबिन तैयार किए जाते हैं. इन बक्सों में हवा और तापमान का ऐसा बैलेंस रखा जाता है जिससे सांपों को प्राकृतिक माहौल मिल सके.