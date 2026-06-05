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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअपने फार्म हाउस में कैसे शुरू करें सांप की खेती? हर महीने लाखों का होगा फायदा

अपने फार्म हाउस में कैसे शुरू करें सांप की खेती? हर महीने लाखों का होगा फायदा

Snake Farming Tips: सांप की खेती यानी स्नेक फार्मिंग को फार्महाउस पर शुरू की जा सकती है. इनके महंगे जहर और स्किन को इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर बंपर मुनाफा कमाया ज सकता है. जान लें पूरा तरीका.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 05 Jun 2026 02:12 PM (IST)
Snake Farming Tips: सांप की खेती यानी स्नेक फार्मिंग को फार्महाउस पर शुरू की जा सकती है. इनके महंगे जहर और स्किन को इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर बंपर मुनाफा कमाया ज सकता है. जान लें पूरा तरीका.

भारत में जब भी खेती या फार्मिंग की बात होती है, तो दिमाग में सबसे पहले अनाज, फल-सब्जियां, डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग का ख्याल आता है. लेकिन क्या आपने कभी सांप की खेती यानी स्नेक फार्मिंग के बारे में सुना है. दुनिया के कई देशों में किसान इस अनोखे काम को अपने फार्म पर शुरू करके हर महीने लाखों-करोड़ों की कमाई आसानी से कर रहे हैं.

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इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले फार्महाउस पर एक कस्टमाइज्ड और पूरी तरह सुरक्षित शेड बनाने की जरूरत होती है. इस शेड के भीतर सांपों को रखने के लिए छोटे-छोटे लकड़ी के बक्से या शीशे के मजबूत केबिन तैयार किए जाते हैं. इन बक्सों में हवा और तापमान का ऐसा बैलेंस रखा जाता है जिससे सांपों को प्राकृतिक माहौल मिल सके.
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले फार्महाउस पर एक कस्टमाइज्ड और पूरी तरह सुरक्षित शेड बनाने की जरूरत होती है. इस शेड के भीतर सांपों को रखने के लिए छोटे-छोटे लकड़ी के बक्से या शीशे के मजबूत केबिन तैयार किए जाते हैं. इन बक्सों में हवा और तापमान का ऐसा बैलेंस रखा जाता है जिससे सांपों को प्राकृतिक माहौल मिल सके.
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फार्म पर सांपों के रहने के इंतजाम के बाद उनकी खुराक और दाने-पानी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. सांपों के खान-पान के लिए फार्महाउस पर ही छोटे मेंढक, चूहे और कीड़े-मकोड़ों का नियमित इंतजाम करना पड़ता है. इसके लिए कई किसान अपने फार्म पर चूहे पालने का एक छोटा सा पैरेलल सेटअप भी तैयार कर लेते हैं.
फार्म पर सांपों के रहने के इंतजाम के बाद उनकी खुराक और दाने-पानी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. सांपों के खान-पान के लिए फार्महाउस पर ही छोटे मेंढक, चूहे और कीड़े-मकोड़ों का नियमित इंतजाम करना पड़ता है. इसके लिए कई किसान अपने फार्म पर चूहे पालने का एक छोटा सा पैरेलल सेटअप भी तैयार कर लेते हैं.
Published at : 05 Jun 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Snake Farming Tips ​Snake Farming

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