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अपने फार्म हाउस में कैसे शुरू करें सांप की खेती? हर महीने लाखों का होगा फायदा
Snake Farming Tips: सांप की खेती यानी स्नेक फार्मिंग को फार्महाउस पर शुरू की जा सकती है. इनके महंगे जहर और स्किन को इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर बंपर मुनाफा कमाया ज सकता है. जान लें पूरा तरीका.
भारत में जब भी खेती या फार्मिंग की बात होती है, तो दिमाग में सबसे पहले अनाज, फल-सब्जियां, डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग का ख्याल आता है. लेकिन क्या आपने कभी सांप की खेती यानी स्नेक फार्मिंग के बारे में सुना है. दुनिया के कई देशों में किसान इस अनोखे काम को अपने फार्म पर शुरू करके हर महीने लाखों-करोड़ों की कमाई आसानी से कर रहे हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 02:12 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion