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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग

10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग

Microgreens Farming Tips: घर की छत से शुरू करें माइक्रोग्रीन फार्मिंग. 7-14 दिनों में तैयार होने वाली इस फसल की होटल्स और हेल्थ फ्रीक्स में भारी डिमांड है. हर महीने कमा सकते हैं 1 लाख तक.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Jun 2026 11:16 AM (IST)
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Microgreens Farming Tips: आजकल लोग नौकरी के साथ-साथ या फिर फुल-टाइम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें लागत बहुत कम हो और मुनाफा ताबड़तोड़ मिले. अगर आप भी किसी ऐसे ही यूनिक और सुपर-प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं, तो माइक्रोग्रीन फार्मिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसे आप महज 10 हजार रुपये के छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर की छत या बालकनी से आसानी से शुरू कर सकते हैं. 

सबसे मजेदार बात यह है कि इस बिजनेस से हर महीने 1 लाख रुपये तक की तगड़ी कमाई की जा सकती है. आजकल शहरों में लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं. इसी वजह से मार्केट में माइक्रोग्रीन्स की डिमांड रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है. चलिए आपको बताते हैं कैसे आसानी से आप कर सकते हैं माइक्रोग्रीन की खेती.

क्या है माइक्रोग्रीन? 

माइक्रोग्रीन्स कुछ और नहीं बल्कि अलग-अलग सब्जियों और अनाजों के छोटे-छोटे पौधे होते हैं. जिन्हें अंकुरित होने के महज सात से चौदह दिनों के भीतर ही काट लिया जाता है. जब इन पौधों में सिर्फ दो या तीन पत्तियां ही आती हैं. तभी इन्हें काटकर खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस स्टेज पर इनमें सामान्य सब्जियों के मुकाबले चालीस गुना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है. 

कैसे करें इसकी खेती?

इसे शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी जमीन या खेत की जरूरत बिल्कुल नहीं है. आप अपने घर के किसी छोटे से कमरे में वर्टिकल रैक बनाकर या फिर छत और बालकनी में प्लास्टिक की ट्रे रखकर इन्हें आसानी से उगा सकते हैं. शुरुआत करने के लिए सिर्फ बढ़िया क्वालिटी के बीज, प्लास्टिक ट्रे और कोकोपीट की जरूरत पड़ती है. जो बेहद कम खर्च में मिल जाते हैं.

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मार्केट में बंपर डिमांड 

अब बात करते हैं असली मुद्दे की यानी कमाई कैसे होगी. माइक्रोग्रीन्स का 100 ग्राम का एक छोटा सा पैकेट मार्केट में आसानी से दो सौ से चार सौ रुपये तक में बिक जाता है. इसकी सबसे ज्यादा मांग बड़े शहरों के फाइव स्टार होटलों, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, कैफे और फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच होती है क्योंकि वे इसे सलाद, सूप और गार्निशिंग के लिए खूब खरीदते हैं. 

1 लाख तक हो सकती है कमाई

अगर आप लोकल मार्केट के खरीदारों से सीधे संपर्क बना लेते हैं या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए अपनी मार्केटिंग करते हैं. तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी. जैसे-जैसे आपके ऑर्डर बढ़ेंगे और आपका नेटवर्क मजबूत होगा. वैसे-वैसे आप अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाकर आराम से एक लाख रुपये महीना या उससे भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 06 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Microgreens
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