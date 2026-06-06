10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग

Microgreens Farming Tips: आजकल लोग नौकरी के साथ-साथ या फिर फुल-टाइम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें लागत बहुत कम हो और मुनाफा ताबड़तोड़ मिले. अगर आप भी किसी ऐसे ही यूनिक और सुपर-प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं, तो माइक्रोग्रीन फार्मिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसे आप महज 10 हजार रुपये के छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर की छत या बालकनी से आसानी से शुरू कर सकते हैं.

सबसे मजेदार बात यह है कि इस बिजनेस से हर महीने 1 लाख रुपये तक की तगड़ी कमाई की जा सकती है. आजकल शहरों में लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं. इसी वजह से मार्केट में माइक्रोग्रीन्स की डिमांड रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है. चलिए आपको बताते हैं कैसे आसानी से आप कर सकते हैं माइक्रोग्रीन की खेती.

क्या है माइक्रोग्रीन?

माइक्रोग्रीन्स कुछ और नहीं बल्कि अलग-अलग सब्जियों और अनाजों के छोटे-छोटे पौधे होते हैं. जिन्हें अंकुरित होने के महज सात से चौदह दिनों के भीतर ही काट लिया जाता है. जब इन पौधों में सिर्फ दो या तीन पत्तियां ही आती हैं. तभी इन्हें काटकर खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस स्टेज पर इनमें सामान्य सब्जियों के मुकाबले चालीस गुना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है.

कैसे करें इसकी खेती?

इसे शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी जमीन या खेत की जरूरत बिल्कुल नहीं है. आप अपने घर के किसी छोटे से कमरे में वर्टिकल रैक बनाकर या फिर छत और बालकनी में प्लास्टिक की ट्रे रखकर इन्हें आसानी से उगा सकते हैं. शुरुआत करने के लिए सिर्फ बढ़िया क्वालिटी के बीज, प्लास्टिक ट्रे और कोकोपीट की जरूरत पड़ती है. जो बेहद कम खर्च में मिल जाते हैं.

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मार्केट में बंपर डिमांड

अब बात करते हैं असली मुद्दे की यानी कमाई कैसे होगी. माइक्रोग्रीन्स का 100 ग्राम का एक छोटा सा पैकेट मार्केट में आसानी से दो सौ से चार सौ रुपये तक में बिक जाता है. इसकी सबसे ज्यादा मांग बड़े शहरों के फाइव स्टार होटलों, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, कैफे और फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच होती है क्योंकि वे इसे सलाद, सूप और गार्निशिंग के लिए खूब खरीदते हैं.

1 लाख तक हो सकती है कमाई

अगर आप लोकल मार्केट के खरीदारों से सीधे संपर्क बना लेते हैं या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए अपनी मार्केटिंग करते हैं. तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी. जैसे-जैसे आपके ऑर्डर बढ़ेंगे और आपका नेटवर्क मजबूत होगा. वैसे-वैसे आप अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाकर आराम से एक लाख रुपये महीना या उससे भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.

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