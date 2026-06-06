हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबगैर मिट्टी और कम पानी के भी तगड़ा मुनाफा देंगी ये फसलें, खुश कर देगी आपको ये खबर

बगैर मिट्टी और कम पानी के भी तगड़ा मुनाफा देंगी ये फसलें, खुश कर देगी आपको ये खबर

Hydroponic Farming: अब मिट्टी और ढेर सारे पानी के बिना भी किसान भाई हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से टमाटर-शिमला मिर्च जैसी फसलें महज 25 दिनों में उगा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Jun 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

Hydroponic Farming: खेती-किसानी में हमेशा से मिट्टी और पानी को सबसे जरूरी माना गया है. क्योंकि इनके बिना फसलों को उगाने का सोचा भी नहीं जा सकता. लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब खेती का पूरा तरीका बदल चुका है, और अब किसान भाई बिना मिट्टी और नाममात्र के पानी के भी कई तरह की शानदार फसलें उगा सकते हैं. यह एक ऐसी जबरदस्त तकनीक है जो कम जगह और कम संसाधनों में भी आपको छप्परफाड़ मुनाफा कमा कर दे सकती है. 

इस आधुनिक तरीके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टमाटर और शिमला मिर्च जैसी महंगी सब्जियां बहुत ही कम दिनों के भीतर उगकर तैयार हो जाती हैं. अगर आप भी पानी की किल्लत या जमीन की कमी से परेशान हैं. तो यह खबर सच में आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप बिना मिट्टी के खेती और पानी के खेती कर सकते हैं.

क्या है यह बिना मिट्टी वाली तकनीक?

अगर बेहद सरल भाषा में बात करें तो बिना मिट्टी के केवल पानी के सहारे पौधे उगाने के इस मॉडर्न तरीके को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है. इस सिस्टम में पौधों को जमीन में लगाने के बजाय प्लास्टिक के पाइप्स या खास ट्रे के सेटअप में सेट किया जाता है. जहां उनकी जड़ों तक सीधे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर पानी पहुंचाया जाता है. 

पानी भी लगता है काफी कम

चूंकि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता. इसलिए फसलों को मिट्टी से होने वाली बीमारियां और कीड़े लगने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिससे कीटनाशकों का खर्च बचता है. इस तरीके में आम खेती के मुकाबले लगभग 90 परसेंट तक कम पानी खर्च होता है. क्योंकि पाइप के अंदर दौड़ने वाला पानी बार-बार रीसायकल होकर पौधों के काम आता रहता है.

यह भी पढ़ें: गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से  फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम

कम समय में बंपर पैदावार

इस एडवांस फार्मिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें फसलें आम तरीकों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ती हैं और महज 25 दिनों के भीतर ही सब्जियां तैयार होने लगती हैं. कम समय में फसल मिलने के चलते आप साल में कई बार पैदावार ले सकते हैं. जिससे आपकी कमाई का मीटर लगातार घूमता रहता है. इस तरीके से उगाई गई सब्जियां एकदम फ्रेश, दाग-धब्बे रहित और प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं. 

इस तरीके से खूब हो रही है कमाई

मार्केट में इस तरीके से उगाई गईं सब्जियों की मांग बहुत ज्यादा होती है और मुनाफा भी आम सब्जियों से डबल मिलता है. आप अपने घर की छत या खाली कमरे में वर्टिकल रैक लगाकर इस काम को आसानी से शुरू कर सकते हैं. कम पानी और बिना जमीन के तगड़ी कमाई करने का यह आज के समय का सबसे स्मार्ट और लाजवाब जरिया बन चुका है.

यह भी पढ़ें: आज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है दूध की कीमत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Hydroponic Farming Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बगैर मिट्टी और कम पानी के भी तगड़ा मुनाफा देंगी ये फसलें, खुश कर देगी आपको ये खबर
बगैर मिट्टी और कम पानी के भी तगड़ा मुनाफा देंगी ये फसलें, खुश कर देगी आपको ये खबर
एग्रीकल्चर
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
एग्रीकल्चर
आज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है दूध की कीमत
आज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है दूध की कीमत
एग्रीकल्चर
10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग
10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: खान सर के सरेंडर से पहले कोचिंग के बाहर हाई अलर्ट | Patna Coaching Firing
US Iran War Updates: Trump का बदलता मूड..युद्ध में लाएगा शांति? | Hormuz | Breaking | Latest News
Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने भारत को फिर दिया 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट का ऑफर, प्रतिबंधों की धमकी पर अमेरिका-यूरोप को जमकर सुनाया
पुतिन ने भारत को फिर दिया 5वीं पीढ़ी के Su-57 का ऑफर, प्रतिबंधों की धमकी पर US-यूरोप को सुनाया
महाराष्ट्र
CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: सड़कों, चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
क्रिकेट
सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, भारत की टी20 टीम में इस खिलाड़ी को भी पहली बार मिली जगह
सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, भारत की टी20 टीम में इस खिलाड़ी को भी पहली बार मिली जगह
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
बिहार
MLC चुनाव: LJPR से कैंडिडेट की घोषणा पर उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'गणित हम भी…'
MLC चुनाव: LJPR से कैंडिडेट की घोषणा पर उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'गणित हम भी…'
हेल्थ
Home Remedies for Phlegm: इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
इन तीन घरेलू नुस्खों से एक बार में निकल जाएगा फेफड़ों में जमा कफ, यहां जानिए
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget