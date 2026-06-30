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किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चुकंदर की खेती? जान लें सबसे आसान तरीका
अगर आप अपने किचन गार्डन में चुकंदर किसी गमले में उगा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लेना होगा. दरअसल चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है, इसलिए गहराई जरूरी होती है.
Beetroot Farming: आजकल बाजार में कई तरह की केमिकल वाली सब्जियां मिलने लग गई है. ऐसे में लोग केमिकल वाली सब्जियां खाने से बचने के लिए बाजार से खरीदने के जगह घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने लगे हैं. अगर आपके घर में भी बालकनी, छत, आंगन या छोटा सा किचन गार्डन है तो आप आसानी से कई तरह की सब्जियों की खेती कर सकते हैं. इन सब्जियों में चुकंदर जैसी सब्जियां भी शामिल है, जिसे उगाने के लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी सी जगह पर भी अच्छी देखभाल के साथ उगाई जा सकती है.
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Published at : 30 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion