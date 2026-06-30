किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चुकंदर की खेती? जान लें सबसे आसान तरीका

अगर आप अपने किचन गार्डन में चुकंदर किसी गमले में उगा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लेना होगा. दरअसल चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है, इसलिए गहराई जरूरी होती है. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद भी होना जरूरी है, ताकि एक्स्ट्रा पानी जमा न हो और जड़ें खराब न हो. वही अगर गमला नहीं है, तो प्लास्टिक की बाल्टी या किसी बड़े कंटेनर में भी चुकंदर की खेती की जा सकती है.