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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चुकंदर की खेती? जान लें सबसे आसान तरीका

किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चुकंदर की खेती? जान लें सबसे आसान तरीका

अगर आप अपने किचन गार्डन में चुकंदर किसी गमले में उगा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लेना होगा. दरअसल चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है, इसलिए गहराई जरूरी होती है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 Jun 2026 03:05 AM (IST)
अगर आप अपने किचन गार्डन में चुकंदर किसी गमले में उगा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लेना होगा. दरअसल चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है, इसलिए गहराई जरूरी होती है.

Beetroot Farming: आजकल बाजार में कई तरह की केमिकल वाली सब्जियां मिलने लग गई है. ऐसे में लोग केमिकल वाली सब्जियां खाने से बचने के लिए बाजार से खरीदने के जगह घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने लगे हैं. अगर आपके घर में भी बालकनी, छत, आंगन या छोटा सा किचन गार्डन है तो आप आसानी से कई तरह की सब्जियों की खेती कर सकते हैं. इन सब्जियों में चुकंदर जैसी सब्जियां भी शामिल है, जिसे उगाने के लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी सी  जगह पर भी अच्छी देखभाल के साथ उगाई जा सकती है.

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अगर आप अपने किचन गार्डन में चुकंदर किसी गमले में उगा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लेना होगा. दरअसल चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है, इसलिए गहराई जरूरी होती है. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद भी होना जरूरी है, ताकि एक्स्ट्रा पानी जमा न हो और जड़ें खराब न हो. वही अगर गमला नहीं है, तो प्लास्टिक की बाल्टी या किसी बड़े कंटेनर में भी चुकंदर की खेती की जा सकती है.
अगर आप अपने किचन गार्डन में चुकंदर किसी गमले में उगा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लेना होगा. दरअसल चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर बढ़ती है, इसलिए गहराई जरूरी होती है. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद भी होना जरूरी है, ताकि एक्स्ट्रा पानी जमा न हो और जड़ें खराब न हो. वही अगर गमला नहीं है, तो प्लास्टिक की बाल्टी या किसी बड़े कंटेनर में भी चुकंदर की खेती की जा सकती है.
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चुकंदर की अच्छी पैदावार के लिए भुरभुरी, हल्की और जल निकासी वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिलाने से पौधे को पर्याप्त पोषण मिलता रहता है और जड़ें भी अच्छे से विकसित होती है. बहुत ज्यादा चिकनी या सख्त मिट्टी में चुकंदर की जड़ ठीक से विकसित नहीं हो पाती और उनका आकार छोटा रह जाता है.
चुकंदर की अच्छी पैदावार के लिए भुरभुरी, हल्की और जल निकासी वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिलाने से पौधे को पर्याप्त पोषण मिलता रहता है और जड़ें भी अच्छे से विकसित होती है. बहुत ज्यादा चिकनी या सख्त मिट्टी में चुकंदर की जड़ ठीक से विकसित नहीं हो पाती और उनका आकार छोटा रह जाता है.
Published at : 30 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Beetroot Farming Grow Beetroot At Home Grow Beetroot In Pot Beetroot Seeds

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