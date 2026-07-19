INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार नें धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश

Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार नें धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश

Lock Upp 2: टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. हाल ही में हर्षद ने चौकाने वाला खुलासा किया कि एक बार उन्होंने अपना हाथ काट लिया था.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Jul 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो लॉक अप सच या सजा में कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक चौकाने वाला खुलासे कर रहे हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा से एक हैरान कर देने वाला किस्सा सुनाया है. हर्षद चोपड़ा ने बताया कि एक बार उन्होंने अपना हाथ काट लिया था.

हर्षद चोपड़ा ने काट लिया था अपना हाथ
दरअसल, शनिवार को तीन कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा, योगेश रावत और सूफी मोतीवाला एलिमिनेट थे. ऐसे में खुद को सेफ करते हुए हर्षद ने सबसे पहले बजर दबाया, इसके बाद उन्हें अपनी सीक्रेट रिवील करना पड़ा.

हर्षद ने कहा, 'जो पहला रिलेशनशिप था, कुछ नाराज थी वो. फोन कर के मुझे बताया गया कि 'मैं यहां हूं', ये कह रही हूं मैं कि उसके साथ हूं...और तब मुझे बहुत जोरों से ऐसे जैसे की मैं महसूस कर रहा था, वो नहीं करना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं समझ आया तो, मैं ने अपना हाथ काट लिया था. उसके निशान अभी तक हैं.'

ये भी पढ़ेंः 'रामायण' में हनुमान बनेंगे सनी देओल, किरदार को लेकर बोले- ये आसान नहीं

एक्टर ने आगे कहा, 'लेकिन हां कुछ हुआ नहीं. उसके बाद उठा मैं पैनिक किया खुद अस्पताल गया. पैर में भी चोट मारी थी, तो जा भी नहीं पा रहा था. उसके बाद ले दे के पहुंचा फिर डॉक्टर ने कहा की पुलिस को बताना पड़ेगा. फिर मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े मिन्नतें की. उसके बाद अक्ल आई तब मैं ने खुद से वादा किया की खुद को कभी चोट नहीं पहुचाऊंगा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jiya 🦋 (@harshad_paradise)

हर्षद चोपड़ा ने भी बताया की इस घटना के बारे में जो आज बता रहे हैं वो उनके पिता को भी नहीं मालूम था और उनके घर में किसी को नहीं पता था. इसके बाद हर्षद चोपड़ा ने लोगों से ये भी कहा कि खुद की कद्र करना जरूरी है. उन्होंने बताया कि ये घटना मुंबई आने से पहले हुई थी और उस टाइम वो 22 या 23 साल के थे. ये उनका पहला रिलेशनशिप था.

गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने किया चीट
बता दें इससे पहले शो के प्रीमियर एपिसोड में हर्षद ने खुलासा किया था कि एक ही समय पर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था. उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा देकर उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ रिश्ते में थी. इसके बाद से उनका लोगो से भरोसा उठ गया.

ये भी पढ़ेंः Ramayana Trailer Launch: राम-लक्ष्मण और सीता से लेकर शूर्पणखा तक, रामायण ट्रेलर लांच इवेंट में पहुंचे सितारे, देखें शानदार तस्वीरें

और पढ़ें

About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Harshad Chopda Lock Upp 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार नें धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार नें धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
ओटीटी
'वो शिवांगी से प्यार करता है...', हर्षद चोपड़ा को लेकर राम कपूर के बयान ने मचाई सनसनी
'वो शिवांगी से प्यार करता है...', हर्षद चोपड़ा को लेकर राम कपूर के बयान ने मचाई सनसनी
ओटीटी
Archana Puran Singh Says: टीचर चाहते थे आईएएस बने अर्चना पूरन सिंह, लेकिन उन्होंने चुना एक्टिंग का रास्ता
टीचर चाहते थे आईएएस बने अर्चना पूरन सिंह, लेकिन उन्होंने चुना एक्टिंग का रास्ता
ओटीटी
Friday OTT Watch List: 'चांद मेरा दिल' से 'मां इंति बंगारम' तक, जानें- नेटफ्लिक्स से हॉट स्टार तक ओटीटी पर आज क्या-क्या देखें?
'चांद मेरा दिल' से 'मां इंति बंगारम' तक, जानें- नेटफ्लिक्स से हॉट स्टार तक ओटीटी पर आज क्या-क्या देखें?
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने केंद्र को बताया मानसून सत्र का ‘एजेंडा’, BSP चीफ ने इन मुद्दों पर चर्चा की रखी मांग
मायावती ने केंद्र को बताया मानसून सत्र का ‘एजेंडा’, BSP चीफ ने इन मुद्दों पर चर्चा की रखी मांग
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
बॉलीवुड
सीने से धनुष लगाए-काला चश्मा पहने 'रामायण-पार्ट 1' के ट्रेलर लॉन्च में पहुंचे रणबीर कपूर, यश की सरप्राइज एंट्री, पढ़ें इवेंट से जुड़ी डिटेल्स
सीने से धनुष लगाए-काला चश्मा पहने 'रामायण-पार्ट 1' के ट्रेलर लॉन्च में पहुंचे रणबीर कपूर, यश की सरप्राइज एंट्री, पढ़ें इवेंट से जुड़ी डिटेल्स
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
विश्व
अमेरिका से जंग के बीच ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और आपका...'
ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
एग्रीकल्चर
Fennel Farming: पूरे साल रहती है सौंफ की डिमांड, किसान ऐसे शुरू करें इसकी खेती
पूरे साल रहती है सौंफ की डिमांड, किसान ऐसे शुरू करें इसकी खेती
ENT LIVE
Jai Randhhawa ने रिव्यूअर्स को दी खुली छूट, Shehnaaz Gill के फैंस पर सुनाया मजेदार किस्सा
Jai Randhhawa ने रिव्यूअर्स को दी खुली छूट, Shehnaaz Gill के फैंस पर सुनाया मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Kajal, Shreyas Talpade और Chettan DK का मजेदार Rapid Fire, जोक्स सुनकर नहीं रुकेगी हंसी
Kajal, Shreyas Talpade और Chettan DK का मजेदार Rapid Fire, जोक्स सुनकर नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
India's Got Latent में Sakshi Jha के बयान पर बवाल, Samay Raina के शो की क्लिप हुई वायरल
India's Got Latent में Sakshi Jha के बयान पर बवाल, Samay Raina के शो की क्लिप हुई वायरल
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Embed widget