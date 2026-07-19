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हिंदी न्यूज़ऑटोVintage Wheels: आजादी से पहले भारत के बाजार में किस कार का था जलवा? जानिए कितनी थी उसकी कीमत

Vintage Wheels: आजादी से पहले भारत के बाजार में किस कार का था जलवा? जानिए कितनी थी उसकी कीमत

Vintage Wheels: आजादी से पहले भारत में Morris 8 चर्चित ब्रिटिश कारों में गिनी जाती थी. जानिए इसकी अनुमानित कीमत, खासियत और उस दौर में किन अन्य कारों का भी बाजार में दबदबा था.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 19 Jul 2026 07:21 PM (IST)
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Vintage Wheels: आज जब सड़कों पर नई-नई एसयूवी और लग्जरी कारें दौड़ती नजर आती हैं, तो शायद ही कोई सोचता होगा कि आजादी से पहले भारत की सड़कों पर कौन-सी कार लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी. उस दौर में देश में अपनी कार बनाने वाली कंपनियां नहीं थीं और ज्यादातर गाड़ियां ब्रिटेन या अमेरिका से आयात होती थीं. इन्हीं में Morris 8 ऐसी कारों में गिनी जाती थी, जिसने भारतीय बाजार में अपनी खास पहचान बनाई.

ब्रिटिश कंपनी Morris Motors ने Morris 8 को साल 1935 में लॉन्च किया था. उस समय इसकी पहचान मजबूत इंजन, भरोसेमंद प्रदर्शन और आसान रखरखाव वाली कार के रूप में बनी. ब्रिटिश शासन के दौरान यह कार भारत भी आयात की जाती थी और बड़े शहरों में सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, व्यापारियों और संपन्न परिवारों के बीच काफी पसंद की जाती थी.

कितनी थी इसकी कीमत?

ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, Morris 8 की कीमत मॉडल, आयात शुल्क और बिक्री स्थान के हिसाब से अलग-अलग होती थी. उस दौर में इसकी कीमत करीब 3,000 से 5,000 रुपये के बीच मानी जाती है. आज यह रकम भले सामान्य लगे, लेकिन उस समय यह बहुत बड़ी राशि थी. यही वजह थी कि यह कार आम लोगों की पहुंच से बाहर थी और मुख्य रूप से संपन्न वर्ग ही इसे खरीद पाता था.

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क्यों बनी लोगों की पसंद?

 Morris 8 अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन, बेहतर माइलेज और कम रखरखाव के कारण लोकप्रिय मानी जाती थी. उस समय भारत की सड़कें आज जैसी विकसित नहीं थीं, ऐसे में यह कार खराब रास्तों पर भी अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करती थी. यही कारण था कि कई सरकारी विभागों और निजी खरीदारों ने इसे पसंद किया.

सिर्फ Morris 8 ही नहीं, इन कारों का भी था दबदबा

हालांकि Morris 8 उस दौर की चर्चित कारों में शामिल थी, लेकिन यह अकेली लोकप्रिय कार नहीं थी. आजादी से पहले भारत में Austin 7, Ford Model A, Chevrolet Master, Dodge और Plymouth जैसी कारें भी अलग-अलग समय में बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी रखती थीं. वहीं Rolls-Royce जैसी लग्जरी कारें कई भारतीय रियासतों और शाही परिवारों की शान मानी जाती थीं. इसलिए उस समय भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई विदेशी ब्रांडों का दबदबा था.

आज भी है खास पहचान

आज Morris 8 को एक क्लासिक विंटेज कार माना जाता है. देश में होने वाली कई विंटेज कार रैलियों और निजी संग्रहों में यह कार अब भी देखने को मिल जाती है. ऑटोमोबाइल इतिहास के शौकीनों के लिए Morris 8 आज भी भारत के शुरुआती कार इतिहास की एक अहम पहचान मानी जाती है.

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Published at : 19 Jul 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Vintage Car Pre Independence India Car Automobile History India
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