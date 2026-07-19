इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम

PM Kisan Yojana: देश की आधे से ज्यादा आबादी आज भी किसानी-खेती पर अपना जीवन यापन करती है. लेकिन बहुत से किसान खेती के जरिए बहुत पैसे नहीं कमा पाते हैं. ऐसे किसानों के लिए केन्द्र सरकार और देश के कई राज्यों की सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं. इसके लिए केन्द्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. जिसमें सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. योजना की अबतक 23 किस्तें जारी हो चुकी है. अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है.

सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी में है. इस किस्त से पहले सरकार ने कुछ खास नियम कड़े कर दिए हैं. इस बार सिर्फ उन्हीं चुनिंदा किसानों के खातों में सबसे पहले किस्त की राशि भेजी जाएगी. जिन्होंने सरकार की तय की गई सभी गाइडलाइंस को समय रहते पूरा कर लिया है. अगर आप भी एक किसान हैं और चाहते हैं कि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के सबसे पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए. तो चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम.

इन किसानों को पहले मिलेगी किस्त

इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह अप टू डेट है. सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है ई-केवाईसी का पूरा होना. जिन किसानों का यह काम पूरा है. उन्हें किस्त पहले मिलेगी. इसके बाद जिन किसानों की लैंड सीडिंग यानी भूमि सत्यापन पूरा है वह भी इस लिस्ट में है. .

तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आपके बैंक अकाउंट की सभी डिटेल्स, जैसे आपका नाम, आधार नंबर और आईएफएससी कोड पूरी तरह सही होने चाहिए. जिन भी किसानों के यह तीनों काम पूरे हैं उन्हें किस्त सबसे पहले जारी होगी और अगर तीनों में से एक भी काम अटका होगा तो फिर किस्त भी अटक सकती है.

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ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस बार सबसे पहले पैसे मिलने वाले किसानों की लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं. तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इसे मिनटों में चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां बेनिफिशियरी लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का नाम सिलेक्ट करें. जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे. आपके सामने पूरे गांव की लिस्ट आ जाएगी. इस लिस्ट में अगर आपका नाम दिख रहा है और आपकी प्रोफाइल में e-KYC, लैंड सीडिंग और आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस पर Yes लिखा आ रहा है. तो समझ लीजिए कि आपके खाते में सबसे पहले किस्त की रकम आने वाली है.

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