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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम

इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम

PM Kisan Yojana: पीएम किसान की अगली किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और बैंक डिटेल्स का बिल्कुल सही होना जरूरी है. जिन किसानों के ये तीनों काम पूरे हैं उनके खाते में सबसे पहले पैसा आएगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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PM Kisan Yojana: देश की आधे से ज्यादा आबादी आज भी किसानी-खेती पर अपना जीवन यापन करती है. लेकिन बहुत से किसान खेती के जरिए बहुत पैसे नहीं कमा पाते हैं. ऐसे किसानों के लिए केन्द्र सरकार और देश के कई राज्यों की सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं. इसके लिए केन्द्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. जिसमें सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. योजना की अबतक 23 किस्तें जारी हो चुकी है. अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है. 

सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी में है. इस किस्त से पहले सरकार ने कुछ खास नियम कड़े कर दिए हैं. इस बार सिर्फ उन्हीं चुनिंदा किसानों के खातों में सबसे पहले किस्त की राशि भेजी जाएगी. जिन्होंने सरकार की तय की गई सभी गाइडलाइंस को समय रहते पूरा कर लिया है. अगर आप भी एक किसान हैं और चाहते हैं कि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के सबसे पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए. तो चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम. 

इन किसानों को पहले मिलेगी किस्त

इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह अप टू डेट है. सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है ई-केवाईसी का पूरा होना. जिन किसानों का यह काम पूरा है. उन्हें किस्त पहले मिलेगी. इसके बाद जिन किसानों की लैंड सीडिंग यानी भूमि सत्यापन पूरा है वह भी इस लिस्ट में है. . 

तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आपके बैंक अकाउंट की सभी डिटेल्स, जैसे आपका नाम, आधार नंबर और आईएफएससी कोड पूरी तरह सही होने चाहिए. जिन भी किसानों के यह तीनों काम पूरे हैं उन्हें किस्त सबसे पहले जारी होगी और अगर तीनों में से एक भी काम अटका होगा तो फिर किस्त भी अटक सकती है.

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ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस बार सबसे पहले पैसे मिलने वाले किसानों की लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं. तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इसे मिनटों में चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां बेनिफिशियरी लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. 

इसके बाद अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का नाम सिलेक्ट करें. जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे. आपके सामने पूरे गांव की लिस्ट आ जाएगी. इस लिस्ट में अगर आपका नाम दिख रहा है और आपकी प्रोफाइल में e-KYC, लैंड सीडिंग और आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस पर Yes लिखा आ रहा है. तो समझ लीजिए कि आपके खाते में सबसे पहले किस्त की रकम आने वाली है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana Kisan Yojana
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