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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबरसात में सब्जियों की करें खास देखभाल, रहता है इस रोग का खतरा

बरसात में सब्जियों की करें खास देखभाल, रहता है इस रोग का खतरा

Vegetables Farming Tips: बरसात में उमस से सब्जियों में कबरा रोग का खतरा बढ़ता है. पत्तियों पर पीले-सफेद धब्बे दिखते ही सतर्क हो जाएं. बचाव के लिए इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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Vegetables Farming Tips: बरसात का मौसम आते ही जहां एक तरफ चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है. वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के पौधों के लिए मुसीबतें भी शुरू हो जाती हैं. इस मौसम में उमस और लगातार पानी गिरने की वजह से पौधों में बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. इस मौसम पौधों में कबरा रोग जिसे मोज़ेक वायरस भी कहते हैं लगने का खतरा रहता है

यह बीमारी खासतौर पर लौकी, तोरई, कद्दू, टमाटर और मिर्च जैसी बेल वाली या नाजुक सब्जियों पर तेजी से हमला करती है. अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है. बरसात के इस सीजन में अपनी मेहनत से उगाई सब्जियों को सुरक्षित रखना और शुरुआत में ही इस रोग को पहचानना बहुत जरूरी है.

पत्तियों पर ऐसे दिखते हैं लक्षण

कबरा रोग की पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. बस आपको रोज सुबह अपनी फसलों या पौधों का थोड़ा ध्यान से देखना होगा. इस बीमारी की शुरुआत पत्तियों से होती है. सबसे पहले पत्तों पर छोटे-छोटे सफेद या हल्के पीले रंग के धब्बे उभरने लगते हैं. धीरे-धीरे ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और पत्तियां चितकबरी दिखने लगती हैं.  जिसके चलते ही इसे आम बोलचाल में कबरा रोग कहते हैं.

जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है. यह धब्बे हल्के लाल या भूरे होने लगते हैं और पत्तियां पूरी तरह सूखकर मुड़ने लगती हैं. कई बार पत्तों का शेप बंदर के पंजे जैसा अजीब हो जाता है और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है. अगर यह बीमारी फलों तक पहुंच जाए. तो सब्जियां टेढ़ी-मेढ़ी और बेढंगी हो जाती हैं, जिससे वे न तो खाने लायक बचती हैं और न ही बाजार में बिकने लायक.

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इस देसी घोल से मिलेगी तुरंत राहत

इस खतरनाक बीमारी से अपनी सब्जियों को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक बेहद असरदार और पारंपरिक देसी घोल छिड़कने की सलाह दी है. इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगी या केमिकल वाली दवा लाने की जरूरत नहीं है. बल्कि इसे आप घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं. इस देसी नुस्खे को बनाने के लिए मट्ठे यानी छाछ और नीम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है. 

ऐसे बनाएं घोल 

ताजे मट्ठे को किसी तांबे के बर्तन में 4 से 5 दिनों के लिए रख दें, जिससे वह खट्टा और असरदार हो जाए फिर इसे पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे करें. इसके अलावा नीम के तेल में थोड़ा सा लिक्विड सोप मिलाकर पत्तियों के नीचे और ऊपर अच्छी तरह छिड़काव करने से भी इस रोग को फैलाने वाले कीट दूर भाग जाते हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Farming Tips Farming News
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