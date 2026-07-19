पैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये

Paddy Transplanter Machine: धान के सीजन में किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है मजदूरों की कमी और बढ़ता हुआ खर्च. पारंपरिक तरीके से हाथों से धान लगाना न सिर्फ थका देने वाला काम है. बल्कि इसमें समय और पैसा भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है. लेकिन अब खेती-किसानी में तकनीक का भी खूब इस्तेमाल होने लगा है. जिसने किसानों के काम को काफी आसान बना दिया है.

आजकल पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन धान की रोपाई के लिए इस्तेमाल की जा रही है. यह आधुनिक मशीन न केवल बहुत कम समय में एकदम सटीक रोपाई करती है. बल्कि हर एक एकड़ पर करीब 4000 रुपये तक की सीधी बचत भी करवाती है. अगर आप भी इस सीजन में अपनी लागत घटाकर मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं. तो इस मशीन से ही करें रोपाई.

एक एकड़ पर करीब 4000 रुपये तक की बचत

धान की रोपाई के पीक सीजन में अक्सर गांवों में लेबर यानी मजदूरों की भारी किल्लत हो जाती है. ऐसे में मजदूर मनमाने दाम मांगते हैं. जिससे खेती की लागत आसमान छूने लगती है. एक एकड़ खेत में हाथ से धान लगवाने में हजारों रुपये सिर्फ दिहाड़ी में चले जाते हैं.

वहीं दूसरी तरफ पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन इस पूरे काम को बेहद कम समय और गिने-चुने ऑपरेटरों की मदद से निपटा देती है. जहां हाथों से रोपाई करने में पूरा दिन निकल जाता है वहीं यह मशीन चंद घंटों में पूरा खेत तैयार कर देती है. लेबर पर होने वाले बड़े खर्च में कटौती होने की वजह से सीधे-सीधे प्रति एकड़ 4000 रुपये की बचत हो जाती है.

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सही रोपाई से बंपर पैदावार की फुल गारंटी

हाथों से धान लगाते समय अक्सर पौधे आगे-पीछे या असमान दूरी पर लग जाते हैं. जिससे फसल की ग्रोथ पर असर पड़ता है. लेकिन पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन की सबसे खास बात यह है कि यह हर पौधे को एक निश्चित दूरी और सही गहराई पर रोपती है. इससे हर एक पौधे को बराबर धूप, हवा और जमीन से जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.

सही तरीके से लाइन में रोपाई होने की वजह से खेत में खरपतवार यानी घास निकालने और खाद डालने में भी काफी आसानी होती है. जब पौधों को फैलने की पूरी जगह मिलती है. तो उनमें कल्ले ज्यादा फूटते हैं. जिससे फसल की क्वालिटी शानदार होती है और पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलती है.

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