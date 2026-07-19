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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये

पैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये

Paddy Transplanter Machine: धान की रोपाई में पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन कम समय में सटीक दूरी पर पौधों को लगाती है. जिससे प्रति एकड़ 4000 रुपये तक की सीधी बचत और बंपर पैदावार होती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Jul 2026 11:57 AM (IST)
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Paddy Transplanter Machine: धान के सीजन में किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है मजदूरों की कमी और बढ़ता हुआ खर्च. पारंपरिक तरीके से हाथों से धान लगाना न सिर्फ थका देने वाला काम है. बल्कि इसमें समय और पैसा भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है. लेकिन अब खेती-किसानी में तकनीक का भी खूब इस्तेमाल होने लगा है. जिसने किसानों के काम को काफी आसान बना दिया है. 

आजकल पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन धान की रोपाई के लिए इस्तेमाल की जा रही है. यह आधुनिक मशीन न केवल बहुत कम समय में एकदम सटीक रोपाई करती है. बल्कि हर एक एकड़ पर करीब 4000 रुपये तक की सीधी बचत भी करवाती है. अगर आप भी इस सीजन में अपनी लागत घटाकर मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं.  तो इस मशीन से ही करें रोपाई. 

 एक एकड़ पर करीब 4000 रुपये तक की बचत

धान की रोपाई के पीक सीजन में अक्सर गांवों में लेबर यानी मजदूरों की भारी किल्लत हो जाती है. ऐसे में मजदूर मनमाने दाम मांगते हैं. जिससे खेती की लागत आसमान छूने लगती है. एक एकड़ खेत में हाथ से धान लगवाने में हजारों रुपये सिर्फ दिहाड़ी में चले जाते हैं. 

वहीं दूसरी तरफ पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन इस पूरे काम को बेहद कम समय और गिने-चुने ऑपरेटरों की मदद से निपटा देती है. जहां हाथों से रोपाई करने में पूरा दिन निकल जाता है वहीं यह मशीन चंद घंटों में पूरा खेत तैयार कर देती है. लेबर पर होने वाले बड़े खर्च में कटौती होने की वजह से सीधे-सीधे प्रति एकड़ 4000 रुपये की बचत हो जाती है. 

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सही रोपाई से बंपर पैदावार की फुल गारंटी

हाथों से धान लगाते समय अक्सर पौधे आगे-पीछे या असमान दूरी पर लग जाते हैं. जिससे फसल की ग्रोथ पर असर पड़ता है. लेकिन पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन की सबसे खास बात यह है कि यह हर पौधे को एक निश्चित दूरी और सही गहराई पर रोपती है. इससे हर एक पौधे को बराबर धूप, हवा और जमीन से जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. 

सही तरीके से लाइन में रोपाई होने की वजह से खेत में खरपतवार यानी घास निकालने और खाद डालने में भी काफी आसानी होती है. जब पौधों को फैलने की पूरी जगह मिलती है. तो उनमें कल्ले ज्यादा फूटते हैं. जिससे फसल की क्वालिटी शानदार होती है और पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Paddy Farming Farming News
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