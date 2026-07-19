काकोली घोष चीफ व्हिप, संदीप बंद्योपाध्याय होंगे NCPI के फ्लोर लीडर, स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकाकोली घोष NCPI की चीफ व्हिप और संदीप बंद्योपाध्याय होंगे फ्लोर लीडर, मानसून सत्र से पहले ओम बिरला ने दी मंजूरी

काकोली घोष NCPI की चीफ व्हिप और संदीप बंद्योपाध्याय होंगे फ्लोर लीडर, मानसून सत्र से पहले ओम बिरला ने दी मंजूरी

Monsoon Session: मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले लोकसभा स्पीकर की तरफ से NCPI सांसदों को मिली मंजूरी मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 19 Jul 2026 07:20 PM (IST)
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  • टीएमसी ने स्पीकर के फैसले का विरोध किया, याचिकाएं लंबित।

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने वाले 20 बागी सांसदों के लोकसभा में अलग से बैठने की व्यवस्था पर सदन के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ ही, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने काकोली घोष दस्तीदार को संसद में NCPI के चीफ व्हिप और सुदीप बंद्योपाध्याय को फ्लोर लीडर के रूप में भी मान्यता दे दी है.

मानसून सत्र में नई पारी की शुरुआत करेगी NCPI

लोकसभा स्पीकर की तरफ से NCPI सांसदों के अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी और नेताओं को मान्यता मिलने के बाद अब नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया देश की संसद के आने वाले मानसून सत्र में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी दल के रूप में अपनी नई शुरुआत करने जा रही है.

NDA में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 239 सांसदों के बाद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) 20 सांसदों के समर्थन के साथ गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल है. 

लोकसभा स्पीकर के फैसले का TMC ने किया विरोध

वहीं, NCPI सांसदों के संसद में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस पर विरोध जताया है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार (19 जुलाई, 2026) को इस संबंध में बयान जारी कर लोकसभा अध्यक्ष के तरफ से दी गई मंजूरी को विरोध जताया है.

उन्होंने कहा, ‘लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास हमने बागी सांसदों के खिलाफ दल-बदल के आधार पर अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकांए दाखिल कीं, जो पहले से ही लंबित हैं. ऐसे में उन 20 बागियों के संसद में अलग से बैठने की व्यवस्था पर मंजूरी देने से पहले टीएमसी की याचिकाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. स्पीकर की तरफ से बागी सांसदों को मान्यता देना उम्मीद के मुताबिक नहीं है.’ 

यह भी पढ़ेंः All-Party Meeting: सर्वदलीय बैठक से विपक्ष ने किया वॉकआउट तो भड़कीं काकोली घोष दस्तीदार, कहा- ये तो चेयर का अपमान

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 19 Jul 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Kakoli Ghosh Dastidar NCPI Sudip Bandyopadhyay MONSOON SESSION
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