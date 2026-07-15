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रेगिस्तान में बोने के लिए सबसे बेस्ट हैं ये सब्जियां, सूखे इलाके में छा जाएगी हरियाली
Vegetables For Dry Region: कम पानी और गर्म मौसम वाली जगह पर खेती करना मुश्किल जरूर है. लेकिन इन सब्जियों को लगाया जाए तो सूखे इलाके में भी बेहतर उत्पादन और अच्छी कमाई की जा सकती है.
रेगिस्तानी इलाकों में खेती करना आसान नहीं होता है. लेकिन सही तरीके से कम पानी वाली फसलों से रेगिस्तान की तपती रेत में भी बढ़िया हरियाली लाई जा सकती है. आज कई ऐसी आधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं जो कम नमी में भी पौधों को जिंदा रखती हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 01:44 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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