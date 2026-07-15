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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चररेगिस्तान में बोने के लिए सबसे बेस्ट हैं ये सब्जियां, सूखे इलाके में छा जाएगी हरियाली

रेगिस्तान में बोने के लिए सबसे बेस्ट हैं ये सब्जियां, सूखे इलाके में छा जाएगी हरियाली

Vegetables For Dry Region: कम पानी और गर्म मौसम वाली जगह पर खेती करना मुश्किल जरूर है. लेकिन इन सब्जियों को लगाया जाए तो सूखे इलाके में भी बेहतर उत्पादन और अच्छी कमाई की जा सकती है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 Jul 2026 01:44 PM (IST)
Vegetables For Dry Region: कम पानी और गर्म मौसम वाली जगह पर खेती करना मुश्किल जरूर है. लेकिन इन सब्जियों को लगाया जाए तो सूखे इलाके में भी बेहतर उत्पादन और अच्छी कमाई की जा सकती है.

रेगिस्तानी इलाकों में खेती करना आसान नहीं होता है. लेकिन सही तरीके से कम पानी वाली फसलों से रेगिस्तान की तपती रेत में भी बढ़िया हरियाली लाई जा सकती है. आज कई ऐसी आधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं जो कम नमी में भी पौधों को जिंदा रखती हैं.

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रेगिस्तान के मौसम के हिसाब से ग्वार फली सबसे बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है. इसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है और यह तेज धूप को आराम से बर्दाश्त कर लेती है. इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं. जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी अपने आप बेहतर होने लगती है.
रेगिस्तान के मौसम के हिसाब से ग्वार फली सबसे बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है. इसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है और यह तेज धूप को आराम से बर्दाश्त कर लेती है. इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं. जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी अपने आप बेहतर होने लगती है.
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ॐ को भी रेतीली मिट्टी बहुत पसंद आती है. सूखे इलाकों के किसान कम सिंचाई में भी टिंडे की बंपर पैदावार ले रहे हैं. बस शुरुआत में पौधों को थोड़े सपोर्ट की जरूरत होती है. उसके बाद यह बेल तपती गर्मी में भी हरी-भरी बनी रहती है और अच्छा मुनाफा देती है.
ॐ को भी रेतीली मिट्टी बहुत पसंद आती है. सूखे इलाकों के किसान कम सिंचाई में भी टिंडे की बंपर पैदावार ले रहे हैं. बस शुरुआत में पौधों को थोड़े सपोर्ट की जरूरत होती है. उसके बाद यह बेल तपती गर्मी में भी हरी-भरी बनी रहती है और अच्छा मुनाफा देती है.
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इसके अलावा भिंडी भी रेगिस्तानी इलाकों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित होती है. भिंडी के पौधों की खासियत यह है कि ये तेज गर्मी को झेलते हुए भी लगातार फल देते रहते हैं. ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत ही कम पानी में इसकी शानदार खेती की जा सकती है.
इसके अलावा भिंडी भी रेगिस्तानी इलाकों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित होती है. भिंडी के पौधों की खासियत यह है कि ये तेज गर्मी को झेलते हुए भी लगातार फल देते रहते हैं. ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत ही कम पानी में इसकी शानदार खेती की जा सकती है.
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रेगिस्तान में बेल वाली सब्जियों की बात करें तो मतीरा और काचरी को कैसे भूला जा सकता है. यह पारंपरिक सब्जियां वहां के लोकल माहौल में बेहद आसानी से सरवाइव कर जाती हैं. इन्हें ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं होती और यह लोकल मार्केट में हाथों-हाथ बिक जाती हैं.
रेगिस्तान में बेल वाली सब्जियों की बात करें तो मतीरा और काचरी को कैसे भूला जा सकता है. यह पारंपरिक सब्जियां वहां के लोकल माहौल में बेहद आसानी से सरवाइव कर जाती हैं. इन्हें ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं होती और यह लोकल मार्केट में हाथों-हाथ बिक जाती हैं.
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कम पानी में उगने वाली सब्जियों में बैंगन भी शामिल है. इसकी कुछ खास किस्में सूखी और रेतीली जमीन में बहुत अच्छे से फलती-फूलती हैं. अगर मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो मिट्टी की नमी लंबे समय तक बरकरार रहती है.
कम पानी में उगने वाली सब्जियों में बैंगन भी शामिल है. इसकी कुछ खास किस्में सूखी और रेतीली जमीन में बहुत अच्छे से फलती-फूलती हैं. अगर मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो मिट्टी की नमी लंबे समय तक बरकरार रहती है.
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अगर आप भी सूखे या कम पानी वाले इलाके में रहते हैं. तो इन सब्जियों को चुनकर अपने घर के पीछे या खेत में शुरुआत कर सकते हैं. सही हाइब्रिड बीजों का चुनाव और पानी बचाने के स्मार्ट तरीके अपनाकर आप रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन से भी बेहतरीन और ताजी हरी सब्जियां आसानी से निकाल सकते हैं.
अगर आप भी सूखे या कम पानी वाले इलाके में रहते हैं. तो इन सब्जियों को चुनकर अपने घर के पीछे या खेत में शुरुआत कर सकते हैं. सही हाइब्रिड बीजों का चुनाव और पानी बचाने के स्मार्ट तरीके अपनाकर आप रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन से भी बेहतरीन और ताजी हरी सब्जियां आसानी से निकाल सकते हैं.
Published at : 15 Jul 2026 01:44 PM (IST)
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 Agriculture DESERT Farming Tips Farming News

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