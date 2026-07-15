रेगिस्तान में बोने के लिए सबसे बेस्ट हैं ये सब्जियां, सूखे इलाके में छा जाएगी हरियाली

अगर आप भी सूखे या कम पानी वाले इलाके में रहते हैं. तो इन सब्जियों को चुनकर अपने घर के पीछे या खेत में शुरुआत कर सकते हैं. सही हाइब्रिड बीजों का चुनाव और पानी बचाने के स्मार्ट तरीके अपनाकर आप रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन से भी बेहतरीन और ताजी हरी सब्जियां आसानी से निकाल सकते हैं.