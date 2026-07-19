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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में शतक लगाकर तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड से लिखा नया इतिहास

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में शतक लगाकर तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड से लिखा नया इतिहास

Rohit Sharma: लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 138 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने 5 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Jul 2026 11:44 PM (IST)
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Rohit Sharma 5 Records At Lord's: रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार पारी खेलते हुए 110 गेंदों में 17 चौके और 5 छक्के लगाकर 138 रन स्कोर किए. हिटमैन के बल्ले से यह पारी मेन इन ब्लू के रन चेज में आई. उन्होंने धीमी शुरुआत की और फिर रफ्तार पकड़ी. रोहित ने इस पारी से 5 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. तो आइए जानते हैं कि उन्होंने किन-किन रिकॉर्ड्स में सेंध लगाई. 

1- लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय (वनडे में)

रोहित शर्मा लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने. इससे पहले भारत के लिए लॉर्ड्स में खेले गए वनडे में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सौरव गांगुली के नाम पर दर्ज था. दादा के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ 90 रनों की पारी खेली थी. 

2- लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 

हिटमैन लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. उन्होंने 39 साल और 80 दिन की उम्र में यह कमाल किया. 

3- इंग्लैंड में सबसे बड़ा स्कोर (किसी भारतीय के जरिए)

इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ रोहित का 138 रन का स्कोर भारत की ओर से बनाया गया सबसे बड़ा निजी स्कोर बन गया. इस पारी से रोहित ने 2018 में ट्रेंट ब्रिज में उनके ही 137* रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया.

4- वनडे में सर्वाधिक 100+ रनों की साझेदारियां

रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी वनडे के इतिहास में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाली दूसरी जोड़ी बन गई. उन्होंने श्रीलंका के तिलरत्ने दिलशान और कुमार संगकारा को पछाड़ दिया. दोनों ने 20 बार यह कमाल किया. रोहित और विराट ने लॉर्ड्स में 21वीं बार यह कमाल किया. 

26 तेंदुलकर-गांगुली
21 रोहित-कोहली*
20 दिलशान-संगकारा
18 रोहित-शिखर
16 गिलक्रिस्ट-हेडन

5- किसी विजिटिंग देश में सबसे ज्यादा वनडे शतक

रोहित शर्मा किसी विजिटिंग देश में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. हिटमैन ने इंग्लैंड में 8वां शतक जड़ा. इसके साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 

8 रोहित शर्मा - इंग्लैंड में
7 सचिन तेंदुलकर - यूएई में
7 सईद अनवर - यूएई में
7 एबी डीविलियर्स - भारत में
7 क्विंटन डी कॉक - भारत में

 

यह भी पढ़ें: Watch: रोहित शर्मा के शतक पर गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल? वीडियो देख नहीं होगा यकीन

Published at : 19 Jul 2026 11:39 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 3rd ODI Lord's Rohit SHarma
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