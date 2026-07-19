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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबीच रास्ते में खत्म हो गई EV की बैटरी, मसीहा बनकर आया सेना का जवान; महिला ने की तारीफ- वीडियो वायरल

बीच रास्ते में खत्म हो गई EV की बैटरी, मसीहा बनकर आया सेना का जवान; महिला ने की तारीफ- वीडियो वायरल

Viral Video: दरअसल, कंटेंट क्रिएटर दीपिका शर्मा अपनी इलेक्ट्रिक कार से कहीं जा रही थीं, लेकिन उनसे गाड़ी की बची हुई बैटरी को समझने में थोड़ी गलती हो गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Jul 2026 09:24 PM (IST)
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किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिक के लिए सफर के बीच में गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाना किसी डरावने सपने जैसा होता है. ऐसा ही कुछ हुआ मशहूर कंटेंट क्रिएटर दीपिका शर्मा के साथ, जिनकी गाड़ी बीच राह में बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो गई. सुनसान राह पर फंसी दीपिका के लिए उस वक्त एक फरिश्ता बनकर आया भारतीय सेना का एक जांबाज जवान. सोशल मीडिया पर इस समय एक बेहद दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सेना के एक जवान ने न सिर्फ दीपिका की मदद की, बल्कि देश के जवानों की इंसानियत और उनके जज्बे की मिसाल पेश की.

गलत कैल्कुलेशन पड़ी भारी, मसीहा बनकर आए आर्मी का जवान

दरअसल, कंटेंट क्रिएटर दीपिका शर्मा अपनी इलेक्ट्रिक कार से कहीं जा रही थीं, लेकिन उनसे गाड़ी की बची हुई बैटरी को समझने में थोड़ी गलती हो गई. नतीजा यह हुआ कि उनकी कार एक ऐसी जगह पर जाकर बंद हो गई, जहां आस-पास दूर-दूर तक कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं था. दीपिका पूरी तरह से लाचार और परेशान थीं कि तभी वहां से गुजर रहे भारतीय सेना के जवान मिस्टर नरेंद्र की नजर उन पर पड़ी. जवान नरेंद्र ने बिना एक पल गंवाए दीपिका की मदद करने का फैसला किया और उनकी बंद पड़ी भारी-भरकम कार को धक्का लगाना शुरू कर दिया.

 
 
 
 
 
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वीडियो में दिखा जवान का सेवा भाव, चार्जिंग होने तक रहे साथ

दीपिका शर्मा ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जवान नरेंद्र निस्वार्थ भाव से कार को धक्का लगाते हुए पास के एक ईवी चार्जिंग स्टेशन तक ले जा रहे हैं. इतना ही नहीं, वह कार को वहां छोड़कर गए नहीं, बल्कि जब तक दीपिका की गाड़ी इतनी चार्ज नहीं हो गई कि वह आगे बढ़ सकें, तब तक वह वहीं रुके रहे. दीपिका ने बताया कि रवाना होने से पहले जवान ने उन्हें आगे का सही रास्ता भी समझाया. दीपिका ने वीडियो के साथ एक बेहद भावुक कैप्शन लिखते हुए कहा, "कुछ हीरो केप नहीं पहनते, वे भारतीय सेना की वर्दी पहनते हैं. नरेंद्र जी, आपकी इस दयालुता, धैर्य और निस्वार्थ मदद के लिए दिल से शुक्रिया."

यह भी पढ़ें: Mobile Phone Theft in Hospital: अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर बढ़ा सेना का मान, यूजर्स ने किया दिल से सलाम

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ, यह देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया. सोशल मीडिया यूजर्स जवान नरेंद्र के इस नेक काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा...ये हैं देश के असली हीरो. एक और यूजर ने लिखा...देश के जवान हर जगह मदद के लिए तैयार रहते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सलाम है इस जवान को. वीडियो को  deepika_sharma_sidana नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 09:24 PM (IST)
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