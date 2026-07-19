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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'बीजेपी का हारना तय, यह चुनाव सिर्फ MLA चुनने का नहीं बल्कि...'

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'बीजेपी का हारना तय, यह चुनाव सिर्फ MLA चुनने का नहीं बल्कि...'

Bankipur Bypoll 2026: प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव बीजेपी के उस अहंकार को तोड़ने का है, जिसमें उन्हें लगता था कि अगर वे किसी कुत्ते या बिल्ली को भी मैदान में उतार दें, तो जनता उसे ही वोट देगी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Jul 2026 11:07 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है. इस बीच जन सुराज के संस्थापक और उपचुनाव में उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी जिक्र किया और कहा कि यह चुनाव सिर्फ़ बांकीपुर के लिए विधायक चुनने का नहीं है. यह बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी से बेहतर किसी को चुनने का चुनाव है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का हारना तय है.

यह बीजेपी के अहंकार को तोड़ने का चुनाव है- प्रशांत किशोर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कि बिहार में परिवर्तन दिखेगा. उन्होंने कहा, ''यह चुनाव बीजेपी के उस अहंकार को तोड़ने का है, जिसमें उन्हें लगता था कि अगर वे किसी कुत्ते या बिल्ली को भी मैदान में उतार दें, तो बांकीपुर की जनता उसे ही वोट देगी. लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि वे देश भर से नेताओं को बुला रहे हैं और उन्हें हर गली में घुमा रहे हैं."

'मंत्री सुबह से शाम तक हर गली में घूम रहे, यह वोटरों की जीत'

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, ''मंत्री सुबह से शाम तक हर गली और मोहल्ले में घूम रहे हैं. वे अलग-अलग नेताओं के घरों पर 4-4 बार जा रहे हैं. यह बिहार के बांकीपुर के वोटरों की जीत है. आज मुझे किसी यादव नेता ने कहा कि नित्यानंद राय मेरे घर दो बार आ रहे हैं, बहुत दबाव है. जिनके यहां वार्ड काउंसलर नहीं आते थे, वहां केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं. ये बांकीपुर के लोगों की ताकत है. 

कितने बड़े नेता हों, सभी को जनता के पास आना पड़ेगा- पीके 

पीके ने ये भी कहा कि जन सुराज का मानना है कि जनता अगर जाग जाएगी तो मंत्री हों, चाहे विधायक हों सभी को जनता के पास आना पड़ेगा. इन्होंने जो बना रखा है कि लालू यादव के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू. वो जैसे ही खत्म होगा तो वो कितने ही बड़े नेता हों उनको जनता के पास आना ही पड़ेगा.

बीजेपी का हारना तय है- प्रशांत किशोर

जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आपको बहरूपिया बताया जा रहा है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''बोलने के लिए तो कोई रोक है नहीं. अगर इतना ही दम है तो अकेले लड़कर देख लें. पूरे बिहार से 6000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है. यहां से लेकर दिल्ली तक कोई नेता बाकी नहीं है, सब आ रहे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं पर डेरा डाले हुए हैं. इससे भी जान बचने वाली नहीं है, बीजेपी का हारना तय है.''

उन्होंने ये भी कहा, ''जब किला ढहने लगता है तो ये घबराहट है. कल तक बता रहे थे कि मेरी लड़ाई आरजेडी से है. अब पूरे शहर में मेरा गलत पोस्टर लगाकर मेरा प्रचार कर रहे हैं.'' बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 3 अगस्त को आएंगे. 

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Published at : 19 Jul 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur Bypoll 2026
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