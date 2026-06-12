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चाय का स्वाद होगा दोगुना, गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाने का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप
Ginger Cultivation At Home: बारिश के मौसम से ठीक पहले घर के गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाई जा सकती है. इस आसना तरीके से आपको बाजार से महंगी अदरक नहीं खरीदनी पड़ेगी और चाय का स्वाद भी दोगुना हो जाएगा
बारिश के मौसम में गरमा-गरम अदरक वाली चाय का मजा ही कुछ और होता है. लेकिन बाजार की महंगी अदरक खरीदने के बजाय अगर यह आपको अपने घर पर ही मिल जाए तो बात ही क्या है. मानसून का सीजन शुरू होने से ठीक पहले का समय घर की छत या बालकनी में अदरक का पौधा लगाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:19 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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