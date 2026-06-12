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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरचाय का स्वाद होगा दोगुना, गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाने का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप

चाय का स्वाद होगा दोगुना, गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाने का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप

Ginger Cultivation At Home: बारिश के मौसम से ठीक पहले घर के गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाई जा सकती है. इस आसना तरीके से आपको बाजार से महंगी अदरक नहीं खरीदनी पड़ेगी और चाय का स्वाद भी दोगुना हो जाएगा

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 12 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Ginger Cultivation At Home: बारिश के मौसम से ठीक पहले घर के गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाई जा सकती है. इस आसना तरीके से आपको बाजार से महंगी अदरक नहीं खरीदनी पड़ेगी और चाय का स्वाद भी दोगुना हो जाएगा

बारिश के मौसम में गरमा-गरम अदरक वाली चाय का मजा ही कुछ और होता है. लेकिन बाजार की महंगी अदरक खरीदने के बजाय अगर यह आपको अपने घर पर ही मिल जाए तो बात ही क्या है. मानसून का सीजन शुरू होने से ठीक पहले का समय घर की छत या बालकनी में अदरक का पौधा लगाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.

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अदरक को गमले में उगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है. बस आपको इसकी सही तरकीब मालूम होनी चाहिए. इसे उगाने के लिए सबसे पहले आपको बाजार से ऐसी अदरक लानी होगी जिसमें छोटी-छोटी आंखें या बड्स निकले हुए हों. यही बड्स आगे चलकर एक शानदार और घने पौधे का रूप ले लेते हैं.
अदरक को गमले में उगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है. बस आपको इसकी सही तरकीब मालूम होनी चाहिए. इसे उगाने के लिए सबसे पहले आपको बाजार से ऐसी अदरक लानी होगी जिसमें छोटी-छोटी आंखें या बड्स निकले हुए हों. यही बड्स आगे चलकर एक शानदार और घने पौधे का रूप ले लेते हैं.
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गमले का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि अदरक जमीन के अंदर फैलती है. इसलिए कम से कम 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला ही लें. गमले के नीचे एक छोटा सा छेद जरूर होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके. पानी रुकने से अदरक की गांठें बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं.
गमले का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि अदरक जमीन के अंदर फैलती है. इसलिए कम से कम 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला ही लें. गमले के नीचे एक छोटा सा छेद जरूर होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके. पानी रुकने से अदरक की गांठें बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं.
Published at : 12 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Ginger Farming Tips Farming News

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