चाय का स्वाद होगा दोगुना, गमले में आसानी से ताजी अदरक उगाने का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप

गमले का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि अदरक जमीन के अंदर फैलती है. इसलिए कम से कम 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला ही लें. गमले के नीचे एक छोटा सा छेद जरूर होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके. पानी रुकने से अदरक की गांठें बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं.