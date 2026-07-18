1 क्विंटल गन्ने से कितना बनेगा गुड़? खर्च से लेकर मुनाफे तक का पूरा गणित समझ लें किसान भाई

Jaggery: अगर किसान गन्ने की खेती करते हैं और गुड़ बनाकर बेचने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि 1 क्विंटल (100 किलो) गन्ने से कितना गुड़ बनता है, कितना खर्च आता है और कितना फायदा हो सकता है. सही जानकारी होने पर किसान यह तय कर सकते हैं कि गन्ना सीधे मिल में बेचना बेहतर रहेगा या उससे गुड़ बनाकर बेचना.

1 क्विंटल गन्ने से कितना गुड़ बनता है?

आमतौर पर 1 क्विंटल (100 किलो) गन्ने से 10 से 12 किलो गुड़ तैयार होता है. यह मात्रा गन्ने की किस्म, उसमें मौजूद मिठास, मौसम और गुड़ बनाने के तरीके पर निर्भर करती है. अगर गन्ना अच्छी क्वालिटी का है, तो गुड़ की मात्रा थोड़ी ज्यादा भी मिल सकती है.

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गुड़ बनाने में कितना खर्च आता है?

गुड़ बनाने में सिर्फ गन्ना ही नहीं, बल्कि कई दूसरी चीजों पर भी खर्च होता है. जैसे-

गन्ने की कटाई.

मशीन से रस निकालने का खर्च.

भट्ठी में पकाना.

मजदूरी.

पैकिंग और दूसरी छोटी-मोटी लागत.

अगर किसान अपने खेत का गन्ना इस्तेमाल करते हैं, तो अलग से गन्ना खरीदने का खर्च नहीं आता. लेकिन बाकी कामों का खर्च जोड़ने पर 1 क्विंटल गन्ने से गुड़ बनाने में करीब 300 से 500 रुपये तक का खर्च आ सकता है. यह जगह, मजदूरी और ईंधन की कीमत के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है.

कितना हो सकता है मुनाफा?

मान लीजिए 1 क्विंटल गन्ने से 11 किलो गुड़ तैयार हुआ. अगर बाजार में गुड़ 60 रुपये प्रति किलो बिकता है, तो कुल बिक्री लगभग 660 रुपये की होगी.

अगर गुड़ बनाने का खर्च 400 रुपये मान लें, तो किसान को करीब 260 रुपये का मुनाफा हो सकता है. वहीं अगर बाजार में गुड़ का भाव 70 से 80 रुपये प्रति किलो मिल जाए, तो कमाई और बढ़ सकती है.

गुड़ बेचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अच्छा गन्ना चुनें.

गुड़ साफ-सुथरे तरीके से तैयार करें.

गुड़ को नमी से बचाकर रखें.

पैकिंग अच्छी करें, ताकि गुड़ जल्दी खराब न हो.

बेचने से पहले अपने इलाके का बाजार भाव जरूर पता कर लें.

क्या गुड़ बनाना फायदे का सौदा है?

अगर किसान के पास अच्छा गन्ना है, गुड़ बनाने की सुविधा है और बाजार में अच्छा भाव मिल रहा है, तो गुड़ बनाकर बेचना कई बार सीधे गन्ना बेचने से ज्यादा फायदा दे सकता है. हालांकि, हर जगह पैसा और फायदे अलग-अलग हो सकता है. इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने आस पास एरिया का खर्च और बाजार के भाव का हिसाब जरूर लगा लें.

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