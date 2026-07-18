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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'

सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'

योगेंद्र यादव ने कहा कि यह कायरतापूर्ण और शर्मनाक है. क्योंकि आपने अपने कामों को छिपाने के लिए सफेद चादरों को पर्दे की तरह लगाया. फिर उस आदमी को उसकी मर्जी के खिलाफ घसीटकर ले गए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 18 Jul 2026 09:15 PM (IST)
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सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है. इस कार्रवाई का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है. अब इस पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस कार्रवाई को शर्मनाक और कायरतापूर्ण करार दिया है. साथ ही गैरकानूनी बताया है. 

योगेंद्र यादव ने कहा, 'दिल्ली पुलिस की कार्रवाई शर्मनाक, कायरतापूर्ण और गैर कानूनी है. ऐसे में युवाओं और स्टूडेंट्स ने फैसला किया है कि आप सोनम वांगचुक को ले जा सकते हैं. लेकिन आप युवाओं की भावनाओं और जोश को नहीं तोड़ सकते. वे अपने संघर्ष के लिए तैयार हैं. युवाओं ने तय किया है कि आप सोनम वांगचुक को ले जा सकते हैं. लेकिन भूख हड़ताल जारी रहेगी. दीपके ने कमान संभाल ली है. सरकार को लगता है कि ऐसा करने से 20 तारीख का मार्च खत्म हो जाएगा, लेकिन युवाओं ने तय किया है कि मार्च होकर रहेगा. पार्लियामेंट मार्च होकर रहेगा.' 

उस आदमी की मर्जी के खिलाफ घसीटकर ले गए: योगेंद्र यादव
इसके अलावा योगेंद्र यादव ने कहा कि यह कायरतापूर्ण और शर्मनाक है. क्योंकि आपने अपने कामों को छिपाने के लिए सफेद चादरों को पर्दे की तरह लगाया. फिर उस आदमी को उसकी मर्जी के खिलाफ घसीटकर ले गए. यह बात कि आपको पर्दे के पीछे छिपना पड़ा. यह साबित करता है कि यह कितना शर्मनाक है. यह गैरकानूनी है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि आप उसे जबरदस्ती ले जा सकते हैं, न हीं यह लिखा था कि आप उसे जबरदस्ती खिला सकते हैं. किसी भी डॉक्टर की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि उनके वाइटल साइन कम हो रहे थे. 

यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के बाद अब अनशन करेंगे अभिजीत दीपके, जंतर-मंतर पहुंचकर किया ऐलान

सोनम वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल की रिपोर्ट पर उठाए सवाल
वहीं, इस मामले पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए हुए सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि ने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं. साथ ही पोटैशियम को लेकर दोबारा ब्लड टेस्ट कराने की मांग भी की. साथ ही अस्पताल की रिपोर्ट पर संदेह खड़ा किया है और वांगचुक को डिस्चार्ज करने की मांग की है. 

यह भी पढ़ेंः सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले - 'कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में...'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 18 Jul 2026 09:15 PM (IST)
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Yogendra Yadav Jantar Mantar Sonam Wangchuk NEWS
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