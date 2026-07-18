जुलाई में गोभी की बुवाई से बढ़ सकती है कमाई, किसानों के लिए सही मौका

Cauliflower Farming Tips: अक्सर देखा जाता है कि जब सर्दियों के दिनों में गोभी मार्केट में आती है. तो उसकी इतनी ज्यादा सप्लाई हो जाती है कि किसानों को सही रेट नहीं मिल पाते. कई बार तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आप खेती का तरीका बदलें और पुराने ढर्रे से हटकर सोचें. तो जुलाई का महीना आपके लिए खूब मुनाफे वाला साबित हो सकता है.

इस मानसून के मौसम यानी जुलाई में अगेती गोभी की बुवाई करना कमाई के लिहाज से सबसे बढ़िया फैसला माना जाता है. जब सितंबर और अक्टूबर के महीने में त्योहारों का सीजन शुरू होगा तब आपकी यह गोभी मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी. उस समय मार्केट में गोभी की मांग बहुत ज्यादा होती है और स्टॉक बेहद कम जिसके चलते आपको अपनी फसल के बेहद शानदार और मुंहमांगे दाम मिलेंगे.

अगेती गोभी के लिए खेत की तैयारी

अगर आप जुलाई में गोभी लगाकर तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सही वैरायटी और खेत की देखरेख पर ध्यान देना होगा. इस मौसम में खेतों में पानी रुकना सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है. इसलिए ऐसी जमीन का चुनाव करें जहां से एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके. मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 2-3 बार अच्छी जुताई करें और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर मिलाएं.

सही किस्मों का चुनाव

जहां तक किस्मों की बात है तो आपको पूसा कतकी, पूसा दीपाली, पंत गोभी-2 या फिर किसी अच्छे ब्रांड के हाइब्रिड बीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो इस मौसम की गर्मी और नमी को आसानी से झेल सकें. पहले नर्सरी में पौधे तैयार करें और जब वे 20-25 दिन के हो जाएं तो उन्हें मेढ़ बनाकर ही खेतों में लगाएं जिससे बारिश के पानी से जड़ें सड़ने का खतरा न रहे.

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कीटों से बचाव

जुलाई के मौसम में बोई गई गोभी में कीड़ों और बीमारियों का असर होने का चांस सर्दियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है. इस मौसम में पौधों को ब्लैक रॉट और डैम्पिंग ऑफ जैसी फंगस वाली बीमारियों से बचाना बेहद जरूरी है. इसके लिए बीज और मिट्टी का उपचार पहले ही कर लें और जरूरत पड़ने पर नीम के तेल या सही दवा का छिड़काव करें.

खाद डालने का सही तरीका

खाद की बात करें तो सिर्फ यूरिया के भरोसे न रहें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सही मात्रा पौधों को दें. ध्यान रखें कि जब फूल बनने का समय आए, तो पौधों की जड़ों के पास मिट्टी जरूर चढ़ा दें जिससे तेज हवा या बारिश से वे गिरें नहीं. अगर आप इस तरीके से वैज्ञानिक और नए ढंग से देखरेख रखते हैं. तो आपकी गोभी की क्वालिटी इतनी जबरदस्त होगी कि व्यापारी सीधे आपके खेत से ही ऊंची कीमत पर पूरी फसल उठा ले जाएंगे.

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