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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमानसून में बकरियों के चारे को लेकर न करें ये बड़ी गलती, डॉक्टर ने दी बेहद जरूरी सलाह

मानसून में बकरियों के चारे को लेकर न करें ये बड़ी गलती, डॉक्टर ने दी बेहद जरूरी सलाह

Goat Fodder Tips: बारिश में बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए गीला और फंगस वाला चारा खिलाने से बचें. डॉक्टर की सलाह मानकर हरे चारे के साथ सूखा भूसा मिलाकर दें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jul 2026 06:09 PM (IST)
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Goat Fodder Tips: बारिश का मौसम आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है. पशुपालक के लिए मौसम और खुशियां लाता है अक्सर खुश हो जाते हैं कि क्योंकि इसमें बकरियों के लिए चारे की कोई कमी नहीं रहती. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही ताजी हरी घास मानसून में आपकी बकरियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन सकती है. डॉक्टर्स का मानना है कि इस मौसम में बकरियों के खान-पान को लेकर की गई एक छोटी सी लापरवाही भी उन्हें गंभीर रूप से बीमार कर सकती है. 

जिससे सीधे आपके काम-धंधे पर नुकसान का असर पड़ता है. दरअसल पहली बारिश के बाद उगने वाली नई घास में पानी और एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो बकरियों के पेट के हाजमे को पूरी तरह बिगाड़ देती है. इसलिए इस मौसम में चारे का सही मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी हो जाता है. जान लीजिए चारा खिलाने का सही तरीका.

क्या है खिलाने का सही तरीका?

बारिश के दिनों में खेतों से सीधे काटकर लाया गया गीला चारा बकरियों को कभी नहीं खिलाना चाहिए. इस मौसम में हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से चारे पर फंगस और जहरीले बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं. अगर बकरियां ऐसा चारा खा लें तो उन्हें पेट फूलने, दस्त और फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर शिकायतें हो जाती हैं.

पहले चारा सुखा लें

डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी बाहर से हरा चारा लाएं तो उसे पहले कुछ घंटों के लिए किसी छायादार और सूखी जगह पर फैलाकर रख दें. जिससे उसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाए. इसके साथ ही चारे में फंगस की जांच जरूर कर लें और सड़ा-गला या बदबूदार चारा बकरियों के आगे बिल्कुल न डालें.

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पेट की बीमारियों से सुरक्षा

मानसून के दौरान बकरियों के पेट सही रखने का सबसे बढ़िया तरीका है सूखे और हरे चारे का सही तालमेल. इस मौसम में बकरियों को सिर्फ हरी घास पर निर्भर न रखें. बल्कि उनके डाइट प्लान में सूखा भूसा या सूखी पत्तियां जरूर शामिल करें. डॉक्टर्स के मुताबिक जब आप हरे चारे के साथ सूखा चारा मिलाकर देते हैं. तो बकरियों के पेट में गैस नहीं बनती और उनका डाइजेशन एकदम परफेक्ट रहता है. 

इस तरह पानी पिलाएं

इसके अलावा बारिश में साफ और उबला हुआ या गुनगुना पानी ही बकरियों को पीने के लिए दें क्योंकि दूषित पानी से पेट में कीड़े होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी बकरियों को हर बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fodder Farming Tips Goat Farming
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