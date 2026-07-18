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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी ने TMC के बागी गुट को दिया चैलेंज तो BJP ने किया पलटवार, कहा- 'शायद वो भी...'

अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागी गुट को दिया चैलेंज तो BJP ने किया पलटवार, कहा- 'शायद वो भी...'

BJP on Abhishek Banerjee: भाजपा सांसद ने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप TMC को छोड़ो. क्योंकि जब तक आप टीएमसी में रहेंगे, उतने समय तक और उतनी ही तेजी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगे बढ़ती रहेगी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Jul 2026 10:23 PM (IST)
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  • भाजपा ने टीएमसी पर 342 कार्यकर्ता हत्या का आरोप लगाया।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को पार्टी से बागी गुट के नेताओं को बड़ी चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी को छोड़कर आज मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वे दीदी के पास वापस आ जाते हैं, तो मैं एक घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा.

अभिषेक बनर्जी के इस चुनौती के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने टीएमसी सांसद पर बड़ा पलटवार करते हुए चुटकी ली है. भाजपा ने कहा कि अगर वे 2018 में ऐसी बात बोल देते, तो आज वे टीएमसी का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री बन गए होते.

भाजपा सांसद ने अभिषेक बनर्जी पर कसा तंज

पश्चिम बंगाल के बिशनुपुर से सांसद और भाजपा नेता सौमित्र खान ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, ‘बंगाल में एक कहावत है कि जब आत्मा शरीर छोड़कर निकलती है और उसे शांति मिल जाती है और हम श्मशान घाट जाते हैं, तो 'हरे कृष्ण, हरे कृष्ण…' का कीर्तन करते हैं. आज अभिषेक बनर्जी भी इसी भाव में बोल रहे थे.’

उन्होंने कहा, ‘अगर उन्होंने साल 2018 में हीं ऐसी बात कही होती, तो शायद वो भी तृणमूल कांग्रेस (TMC) का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री बन गए होते.’ 

मैं नहीं चाहूंगा कि आप टीएमसी को छोड़कर जाएं- सौमित्र खान

भाजपा सांसद ने कहा, ‘मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप न विधायक बन पाएंगे और न ही सांसद. हां, आप एक अच्छे 'जेलर' जरूर बन सकते हैं. जेल के अंदर आप अच्छे से रहेंगे. हम भी कभी-कभार आपको देखने जाया करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप तृणमूल कांग्रेस को छोड़ो. क्योंकि जितने ज्यादा वक्त आप टीएमसी में बने रहेंगे, उतने समय तक और उतनी ही तेजी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगे बढ़ती रहेगी.’

भाजपा नेता का टीएमसी पर आरोप

सौमित्र खान ने अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा, ‘आप आखिर गुस्सा दिखा किसे रहे हो, खुद को. अभी राजनीति में आपको बहुत कुछ देखना बाकी है.’ इसके साथ ही, उन्होंने टीएमसी को भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि हमारे 342 कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनकी हत्या का जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी की टीएमसी ही है. 

यह भी पढ़ेंः TMC के बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 18 Jul 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC Saumitra Khan BJP WEST BENGAL
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