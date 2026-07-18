INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBody Coffee Cafe Viral Video : जज्बा हो तो पैसा आ ही जाता है, शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे- वीडियो वायरल

Body Coffee Cafe Viral Video : जज्बा हो तो पैसा आ ही जाता है, शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे- वीडियो वायरल

Body Coffee Cafe Viral Video : इन दिनों भी ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ने कॉफी बेचने का ऐसा तरीका अपनाया है कि लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jul 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

Body Coffee Cafe Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं, जो लोगों की मेहनत और अनोखे आइडिया की वजह से चर्चा में आ जाते हैं. इन दिनों भी ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ने कॉफी बेचने का ऐसा तरीका अपनाया है कि लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि उसने कोई दुकान, ठेला या स्टॉल नहीं लगाया, बल्कि पूरा कॉफी सेटअप अपने शरीर पर ही बांध लिया. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों का ध्यान खींच रहा है. साथ ही देखकर लोग इस शख्स के जज्बे को सलाम कर रहे हैं.

शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ने अपने कंधों और कमर पर स्ट्रैप बांधकर एक खास तरह का स्टैंड पहन रखा है. इस स्टैंड के सामने लाल रंग का कॉफी डिस्पेंसर लगा हुआ है. इसके दोनों तरफ छोटे-छोटे कंटेनर रखे हैं और ऊपर डिस्पोजेबल पेपर कप लगाए गए हैं. उसने पूरे कॉफी स्टॉल को अपने शरीर पर ही फिट कर लिया है, जिससे वह चलते-फिरते लोगों को कॉफी बना सके.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BK creation (@baloramkundu9)

कैसे तैयार करता है कॉफी?

वीडियो में युवक सबसे पहले ऊपर रखे कपों में से एक पेपर कप निकालता है. इसके बाद वह एक डिब्बे से कॉफी पाउडर कप में डालता है. फिर दूसरे डिब्बे से चीनी मिलाता है. इसके बाद वह दूसरे कंटेनर से दूध पाउडर या पहले से तैयार कॉफी मिक्स कप में डालता है. इसके बाद वह सामने लगे लाल रंग के डिस्पेंसर का टैप खोलकर कप में गर्म पानी या तैयार कॉफी डालता है फिर अपने स्टैंड में लगे छोटे कॉफी ब्लेंडर को निकालकर कप में डालता है और कॉफी को अच्छी तरह मिक्स करता है. 

यह भी पढ़ें -  Varanasi Italian Man Viral Video : बनारस में इटैलियन तूफान! लोगों को पीटा, घरों में घुसकर फेंका सामान, वीडियो वायरल

आखिर में डालता है चॉकलेट सिरप

कॉफी तैयार होने के बाद युवक उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालता है, जिससे कॉफी और अट्रैक्टिव दिखाई देती है. इसके बाद वह तैयार कॉफी कस्टमर को दे देता है. एक ऑर्डर पूरा होते ही वह तुरंत दूसरा कप निकालकर अगली कॉफी बनाना शुरू कर देता है. इसी दौरान वीडियो खत्म हो जाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स 

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स युवक की मेहनत और अनोखे आइडिया की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, कैफे जैसी कॉफी, शानदार टैलेंट. वहीं दूसरे ने लिखा, परिवार के लिए मेहनत करने वाले इस शख्स को सलाम. एक अन्य यूजर ने कहा, मेहनत और स्मार्ट वर्क का बेहतरीन तरीका है. कई लोगों ने इसे 100 पर्सेंट  मेहनत और 100 पर्सेंट सम्मान बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने लिखा कि जिसे काम करना होता है, वह किसी भी हाल में रास्ता निकाल ही लेता है. वहीं कुछ लोगों ने युवक के साफ-सुथरे कॉफी सेटअप और उसके व्यवस्थित तरीके की भी जमकर तारीफ की. 

यह भी पढ़ें - Mobile Phone Theft in Hospital: अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल

Published at : 18 Jul 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING Desi Jugaad Coffee Stall Coffee Cafe Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Body Coffee Cafe Viral Video : जज्बा हो तो पैसा आ ही जाता है, शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे- वीडियो वायरल
जज्बा हो तो पैसा आ ही जाता है, शख्स ने अपने शरीर पर ही खोल लिया कॉफी कैफे- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'जिगर थामके बैठो' गाने पर आंटियों ने किया ताबड़तोड़ डांस, ठुमकों की लचक पर फिदा हुआ इंटरनेट
'जिगर थामके बैठो' गाने पर आंटियों ने किया ताबड़तोड़ डांस, ठुमकों की लचक पर फिदा हुआ इंटरनेट
ट्रेंडिंग
लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना
लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना
ट्रेंडिंग
बच्चों ने टॉय ट्रक से निकाली भगवान जगन्नाथ की सबसे प्यारी रथ यात्रा, मासूमियत देख सोशल मीडिया पर लोग हारे दिल
बच्चों ने टॉय ट्रक से निकाली भगवान जगन्नाथ की सबसे प्यारी रथ यात्रा, मासूमियत देख सोशल मीडिया पर लोग हारे दिल
Advertisement

वीडियोज

Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी... बेचैन मत होइए, पश्चाताप कीजिए', जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ओपी राजभर का निशाना
'अखिलेश जी... बेचैन मत होइए, पश्चाताप कीजिए', जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ओपी राजभर का निशाना
इंडिया
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना
लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना
छत्तीसगढ़
रायपुर: परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी
रायपुर: परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget