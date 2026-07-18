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धान की फसल में बंपर कल्ले चाहिए, तो रोपाई के 30 दिन बाद जरूर करें यह काम

Paddy Farming Tips: धान की रोपाई के 30 दिन बाद यूरिया की दूसरी खुराक और जिंक देना बेहद जरूरी है. तो खरपतवार साफ रखकर और खेत में हल्की नमी बनाकर आप फसल में बंपर कल्ले और रिकॉर्ड पैदावार पा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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Paddy Farming Tips: अगर आप भी इस सीजन धान की बंपर पैदावार चाहते हैं. तो रोपाई के शुरुआती 30 से 35 दिन आपकी फसल के लिए सबसे बड़ा बदलाव का समय होते हैं. यही वो सही वक्त होता है जब धान के पौधों में कल्ले फूटते हैं. अगर इस समय थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो फसल कमजोर रह जाएगी और सीधे आपकी जेब पर असर पड़ेगा. अमूमन किसान शुरुआत में तो खाद-पानी का पूरा ध्यान रखते हैं. 

लेकिन रोपाई के एक महीने बाद जब पौधों को असली ताकत की जरूरत होती है, तब चूक जाते हैं. इस वक्त पर फसल को सही पोषण देकर आप न सिर्फ कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं. बल्कि प्रति एकड़ उपज को भी एक और बढ़ा सकते हैं चलिए आपको बताते  हैं कि इस समय आपको खेतों में ऐसा क्या करना है जिससे आपकी फसल एकदम लहलहा उठे.

यूरिया की दूसरी खुराक

रोपाई के ठीक 30 से 35 दिन बाद धान की फसल में यूरिया की दूसरी किस्त देना सबसे जरूरी काम है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समय प्रति एकड़ लगभग 30 से 40 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करना चाहिए. नाइट्रोजन की यह सही मात्रा पौधों में हरापन बढ़ाती है. जिससे पत्तियां एकदम हरी-भरी हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ तेजी से होती है.

 लेकिन ध्यान रहे यूरिया डालने से पहले खेत का पानी निकाल दें या पानी बहुत कम रखें. जिससे खाद सीधे जड़ों तक पहुंचे और बर्बाद न हो. इसके साथ ही अगर मिट्टी में जिंक की कमी दिख रही है. तो यूरिया के साथ 5 किलो जिंक सल्फेट मिलाकर डालें यह पौधों को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है जिससे कल्ले तेजी से निकलते हैं.

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खरपतवार और पानी का इंतजाम

सिर्फ खाद डाल देना ही काफी नहीं है जब तक आप खेत को खरपतवार यानी घास-फूस से बचा के नहीं रखेंगे. तब तक खाद का पूरा फायदा पौधों को नहीं मिलेगा. रोपाई के 30 दिनों के आसपास खेतों में उगे अनचाहे घास-फूस को या तो निराई-गुड़ाई करके निकाल दें या सही दवा का इस्तेमाल करें. 

अगर खरपतवार रहेंगे तो वे आपकी कीमती खाद और जमीन के पोषक तत्वों को खुद सोख लेंगे और धान के पौधों को भूखा मार देंगे. इसके अलावा इस दौरान खेत में हल्की नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है. न तो खेत को पूरी तरह सूखा छोड़ें और न ही बहुत ज्यादा पानी भर कर रखें. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Paddy Farming Farming News
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