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जरबेरा की खेती के लिए सब्सिडी देती है सरकार, किसान ऐसे कमा सकते हैं मुनाफा
Gerbera Farming Tips: जरबेरा की खेती से किसान अब मालामाल हो सकते हैं क्योंकि सरकार इस पर तगड़ी सब्सिडी दे रही है. पॉलीहाउस में होने वाली इस फार्मिंग से फूलों की क्वालिटी बेस्ट रहती है.
जरबेरा की खेती आजकल के किसानों के लिए एक प्रीमियम बिजनेस आइडिया बन चुकी है. फूलों की मार्केट में जरबेरा की डिमांड साल भर बनी रहती है. चाहे शादियां हों या कोई इवेंट. अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कुछ हाई-रिटर्न वाला ट्राई करना चाहते हैं. तो जरबेरा एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें तगड़ा मुनाफा छिपा है.
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Published at : 09 May 2026 01:33 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion