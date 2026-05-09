जरबेरा की खेती के लिए सब्सिडी देती है सरकार, किसान ऐसे कमा सकते हैं मुनाफा

जरबेरा की खेती मुख्य रूप से पॉलीहाउस के अंदर की जाती है. जहां हम क्लाइमेट को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें पौधों को सीधे धूप और बारिश से बचाया जाता है. जिससे फूलों की क्वालिटी एकदम इंटरनेशनल लेवल की मिलती है. एक बार पौधे लगाने के बाद वे कई सालों तक फूल देते हैं. जो लॉन्ग-टर्म इनकम के लिए बेस्ट है.