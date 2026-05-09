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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरजरबेरा की खेती के लिए सब्सिडी देती है सरकार, किसान ऐसे कमा सकते हैं मुनाफा

जरबेरा की खेती के लिए सब्सिडी देती है सरकार, किसान ऐसे कमा सकते हैं मुनाफा

Gerbera Farming Tips: जरबेरा की खेती से किसान अब मालामाल हो सकते हैं क्योंकि सरकार इस पर तगड़ी सब्सिडी दे रही है. पॉलीहाउस में होने वाली इस फार्मिंग से फूलों की क्वालिटी बेस्ट रहती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 09 May 2026 01:33 PM (IST)
Gerbera Farming Tips: जरबेरा की खेती से किसान अब मालामाल हो सकते हैं क्योंकि सरकार इस पर तगड़ी सब्सिडी दे रही है. पॉलीहाउस में होने वाली इस फार्मिंग से फूलों की क्वालिटी बेस्ट रहती है.

जरबेरा की खेती आजकल के किसानों के लिए एक प्रीमियम बिजनेस आइडिया बन चुकी है. फूलों की मार्केट में जरबेरा की डिमांड साल भर बनी रहती है. चाहे शादियां हों या कोई इवेंट. अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कुछ हाई-रिटर्न वाला ट्राई करना चाहते हैं. तो जरबेरा एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें तगड़ा मुनाफा छिपा है.

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जरबेरा की खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार इसे प्रमोट करने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और राज्य सरकारें पॉलीहाउस बनाने और खेती की शुरुआत के लिए आर्थिक मदद देती हैं. सब्सिडी मिलने से किसानों का शुरुआती इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाता है. जिससे रिस्क फैक्टर घटता है और काम करना आसान होता है.
जरबेरा की खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार इसे प्रमोट करने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और राज्य सरकारें पॉलीहाउस बनाने और खेती की शुरुआत के लिए आर्थिक मदद देती हैं. सब्सिडी मिलने से किसानों का शुरुआती इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाता है. जिससे रिस्क फैक्टर घटता है और काम करना आसान होता है.
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जरबेरा की खेती मुख्य रूप से पॉलीहाउस के अंदर की जाती है. जहां हम क्लाइमेट को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें पौधों को सीधे धूप और बारिश से बचाया जाता है. जिससे फूलों की क्वालिटी एकदम इंटरनेशनल लेवल की मिलती है. एक बार पौधे लगाने के बाद वे कई सालों तक फूल देते हैं. जो लॉन्ग-टर्म इनकम के लिए बेस्ट है.
जरबेरा की खेती मुख्य रूप से पॉलीहाउस के अंदर की जाती है. जहां हम क्लाइमेट को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें पौधों को सीधे धूप और बारिश से बचाया जाता है. जिससे फूलों की क्वालिटी एकदम इंटरनेशनल लेवल की मिलती है. एक बार पौधे लगाने के बाद वे कई सालों तक फूल देते हैं. जो लॉन्ग-टर्म इनकम के लिए बेस्ट है.
Published at : 09 May 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News

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