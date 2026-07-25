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देसी गाय पालने पर मिल रही बंपर सब्सिडी, 10 से 15000 तक देगी सरकार

Subsidy On Desi Cow: देसी गाय पालने वाले किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार एक खास इंसेंटिव स्कीम लाई है. इस योजना से पशुपालकों को कम खर्च में बेहतर देखभाल और तगड़ा वित्तीय सपोर्ट मिलेगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jul 2026 02:22 PM (IST)
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Subsidy On Desi Cow: अगर आप डेयरी का काम शुरू करना चाहते हैं या पहले से पशुपालन कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर में स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक ज़बरदस्त योजना शुरू की है. नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है. 

जिसका सीधा मकसद गिर, साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा और गंगातीरी जैसी देसी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देना है. अगर आपके पास भी इनमें से किसी नस्ल की गाय है और वह अच्छा दूध दे रही है, तो सरकार की तरफ से आपको 10000 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक की मदद मिलेगा. जानें कैसे मिलेगी इस योजना में मदद.

कितनी मिलेगी मदद?

इस योजना में इंसेंटिव की राशि गाय के डेली मिल्क प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है. अगर आपकी साहीवाल, गिर या थारपारकर गाय रोजाना 8 से 12 लीटर दूध देती है. तो आपको 10000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. वहीं अगर दूध 12 लीटर से ज्यादा है तो पूरे 15000 रुपये दिए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: अपने फॉर्म हाउस में ऐसे करें स्ट्रॉबेरी की खेती, 90000 की सब्सिडी दे रही सरकार

इसी तरह हरियाणा और गंगातीरी नस्ल के लिए 6 से 10 लीटर पर 10000 रुपये और 10 लीटर से ज्यादा पर 15000 रुपये मिलते हैं. एक पशुपालक अधिकतम दो गायों के लिए यह फायदा ले सकता है और यह मदद सिर्फ एक ही बार दी जाती है. ध्यान रहे कि गाय के कान में ईयर टैग लगा होना और बीमा होना बेहद जरूरी है.

कैसे करें अप्लाई?

स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. आप नंद बाबा दुग्ध मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट nandbabadugdhmission.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ऑफिस से ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं. 

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?

फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, गाय के साथ अपनी फोटो, ईयर टैगिंग सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस के कागजात और एक शपथ पत्र जमा करना होता है. एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद पशुपालन विभाग की टीम आपके घर आकर तीन बार दूध की नाप-तौल का वेरिफिकेशन करेगी. सब सही पाए जाने पर पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Jul 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Subsidy Dairy Farming Schemes For Farmers
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