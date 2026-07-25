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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रयागराज में जश्न के बीच उग्र हुए छात्र, कार में की तोड़फोड़

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रयागराज में जश्न के बीच उग्र हुए छात्र, कार में की तोड़फोड़

Prayagraj Student Protest: खुशी का यह माहौल कुछ ही देर में उग्र प्रदर्शन में बदल गया और सिविल लाइंस इलाके में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई. सुबह से ही प्रयागराज का माहौल गर्म रहा.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 25 Jul 2026 06:06 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही संगम नगरी प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के बीच उत्साह और आक्रोश, दोनों की तस्वीरें देखने को मिलीं. लंबे समय से पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने इस खबर को अपनी लड़ाई की एक बड़ी सफलता बताया.

हालांकि, खुशी का यह माहौल कुछ ही देर में उग्र प्रदर्शन में बदल गया और सिविल लाइंस इलाके में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई. सुबह से ही प्रयागराज का माहौल गर्म रहा. विभिन्न छात्रावासों, लॉज और कोचिंग संस्थानों से हजारों प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतर आए. छात्रों का कहना था कि लगातार पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों ने उनके भविष्य को प्रभावित किया है, इसलिए उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: 'नकल माफिया मिट्टी में...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान

कार में कर दी तोड़-फोड़ 

भारी संख्या में छात्रों के सड़क पर उतरने से सिविल लाइंस, कटरा, बेली रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही. इस्तीफे की खबर फैलते ही सुभाष चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए। छात्रों ने नारेबाजी की, एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और जश्न मनाया. लेकिन इसी दौरान प्रदर्शन का एक हिस्सा उग्र हो गया. सिविल लाइंस क्षेत्र में भीड़ ने सड़क से गुजर रही एक कार को रोक लिया और उसमें तोड़फोड़ कर दी. वाहन के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद कई दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें बंद कर दीं.

पुलिस और पीएसी तैनात 

स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर थे. सिविल लाइंस धरना स्थल सहित संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे और हालात को नियंत्रित करने के साथ छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे.

फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि यह उनकी लंबी लड़ाई का एक अहम पड़ाव है और अब वे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा अपनी अन्य मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखेंगे.

यह भी पढ़ें: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग बुलडोजर से ध्वस्त, 15 छात्रों की हुई थी मौत

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Student Protest UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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