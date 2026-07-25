#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमानसून में उगाएं खीरा की ये वैरायटी, मिलेगी बढ़िया पैदावार

मानसून में उगाएं खीरा की ये वैरायटी, मिलेगी बढ़िया पैदावार

Cucumber Cultivation Tips: बरसात के सीजन में कम समय में बंपर कमाई के लिए खीरे की खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है. सही तकनीक और एक्सपर्ट्स की बताई उन्नत किस्में अपनाकर रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

Cucumber Cultivation Tips: देश के कई हिस्सों में बारिश की आमद हो चुकी है. मॉनसून के सीजन में कम लागत और कम समय में बेहतरीन मुनाफा कमाने के लिए खीरे की खेती एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. बरसात के मौसम में मार्केट में ताजे खीरे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. हालांकि, सही जानकारी और सही बीज न चुनने की वजह से बारिश में फसल सड़ने या उसमें बीमारियां लगने का रिस्क रहता है.

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सही किस्मों का चुनाव करके और खेतों में पानी निकलने का सही इंतजाम रखकर बारिश में भी खीरे की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हासिल किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि इस सीजन कौन-सी किस्में सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी.

मॉनसून के लिए खीरे की सबसे बेहतरीन किस्में

एक्सपर्ट्स के मुताबिक बरसात के दिनों में खीरे की उन्नत किस्मों जैसे स्वर्ण पूरबी, पूसा संयोग, पंत खीरा-1 और मालिनी की बुवाई करना बेहद फायदेमंद होता है. यह किस्में जलजमाव और मॉनसून में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को सहने में काफी सक्षम होती हैं. 

यह भी पढ़ें: देसी गाय पालने पर मिल रही बंपर सब्सिडी, 10 से 15000 तक देगी सरकार

इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों के हाइब्रिड बीज भी तेजी से ग्रोथ करते हैं और इनमें फल जल्दी आने लगते हैं. इन किस्मों का फायदा यह है कि इनके फल दिखने में सीधे, हरे और क्रिस्पी होते हैं, जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिलती है. बुवाई से पहले बीजों को सही तरीके से सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लेना चाहिए जिससे फसल शुरुआती दौर में ही बीमारियों से बची रहे.

खेती का सही तरीका 

मॉनसून में खीरे की खेती करते समय सबसे ज्यादा ध्यान खेत की तैयारी पर देना चाहिए. जमीन में पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मेढ़ बनाकर बुवाई करना सबसे सही तरीका माना जाता है. इसके साथ ही बांस और तार की मदद से मचान बनाकर बेल को ऊपर चढ़ाना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, प्रति एकड़ 4000 देगी सरकार

इससे खीरे के फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आते. जिससे उनके सड़ने का खतरा खत्म हो जाता है और पैदावार भी साफ-सुथरी मिलती है. समय-समय पर जैविक कीटनाशक या नीम के तेल का स्प्रे करते रहें जिससे कि कीटों का हमला न हो. इस तरीके से खेती करने पर करीब 40 से 45 दिनों में ही फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: अपने फॉर्म हाउस में ऐसे करें स्ट्रॉबेरी की खेती, 90000 की सब्सिडी दे रही सरकार

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cucumber Farming News Cucumber Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मानसून में उगाएं खीरा की ये वैरायटी, मिलेगी बढ़िया पैदावार
मानसून में उगाएं खीरा की ये वैरायटी, मिलेगी बढ़िया पैदावार
एग्रीकल्चर
देसी गाय पालने पर मिल रही बंपर सब्सिडी, 10 से 15000 तक देगी सरकार
देसी गाय पालने पर मिल रही बंपर सब्सिडी, 10 से 15000 तक देगी सरकार
एग्रीकल्चर
अपने फॉर्म हाउस में ऐसे करें स्ट्रॉबेरी की खेती, 90000 की सब्सिडी दे रही सरकार
अपने फॉर्म हाउस में ऐसे करें स्ट्रॉबेरी की खेती, 90000 की सब्सिडी दे रही सरकार
एग्रीकल्चर
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, प्रति एकड़ 4000 देगी सरकार
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, प्रति एकड़ 4000 देगी सरकार
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'घबराहट में सरकार ने...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'घबराहट में सरकार ने...'
दिल्ली NCR
'अब देश में हर गलती की...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे AAP नेता संजय सिंह का बड़ा बयान
'अब देश में हर गलती की...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे AAP नेता संजय सिंह का बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
विराट कोहली से विवाद की खबरों पर ट्रेविस हेड ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर भी जताया दर्द
विराट कोहली से विवाद की खबरों पर ट्रेविस हेड ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर भी जताया दर्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नकल माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीए्म योगी की पहली प्रतिक्रिया
'नकल माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीए्म योगी की पहली प्रतिक्रिया
बिजनेस
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?
इंडिया
'पूरे देश में होगा...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
'पूरे देश में होगा...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
ट्रेंडिंग
CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल
CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget