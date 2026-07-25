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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDharmendra Pradhan Resignation: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा- यह छात्रों और...

Dharmendra Pradhan Resignation: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा- यह छात्रों और...

Rajeev Shukla Reaction Dharmendra Pradhan Resignation: BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे को विपक्ष की जीत बताया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 06:01 PM (IST)
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शनिवार, 25 जुलाई को धर्मेन्द्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इस पर BCCI के उपाध्यक्ष राजीव ने कहा है कि वे शिक्षा मंत्री द्वारा इस्तीफे के फैसले का स्वागत करते हैं. उन्होंने इसे भारत के छात्रों, युवाओं और विपक्ष की एकता की जीत बताया. राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य से कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं.

नीट पेपर लीक मामले के बाद सीजेपी पिछले 36 दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रही थी. लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही थी. आखिरकार शनिवार को धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करता हूं. यह भारत के युवाओं, छात्रों और विपक्ष की एकता की जीत है."

सरकार से सख्त फैसलों की उम्मीद

राजीव शुक्ला ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि वे सरकार द्वारा ऐसे सख्त फैसले लिए जाने की उम्मीद करते हैं, जिससे भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो सके. उन्होंने कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों की बहुत आवश्यकता है. हमारे युवा और छात्र ही इस देश का भविष्य हैं. हमें उनकी बात सुननी चाहिए."

BCCI उपाध्यक्ष ने पहले भी इस विषय पर बयान जारी किया था. इस्तीफे से पूर्व शुक्ला ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि वह इस मुद्दे से पीछे भाग रही है, जबकि विपक्ष शुरू से ही एक ही बात कह रहा है कि धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Education Minister Dharmendra Pradhan Rajeev Shukla BCCI Dharmendra Pradhan Resignation
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