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जंतर- मंतर पर आंदोलन खत्म, दिल्ली मेट्रो में आज फ्री रहेगी यात्रा, पुलिस ने की लौटने की अपील
Delhi Metro News: राजीव चौक समेत सभी 17 मेट्रो स्टेशन फिर से खोल दिए गए हैं. छात्रों के लिए आज मेट्रो यात्रा मुफ्त रही. प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक लौटने की अपील की गई.
दिल्ली में प्रदर्शन के चलते बंद किए गए राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत सभी 17 मेट्रो स्टेशनों को फिर से खोल दिया गया है. मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो गई हैं. छात्रों की सुविधा के लिए शनिवार को मेट्रो यात्रा भी मुफ्त कर दी गई, ताकि प्रदर्शन में शामिल सभी छात्र सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.
जंतर-मंतर पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि सरकार द्वारा उनकी सभी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद अब सभी लोग शांतिपूर्वक मेट्रो के जरिए अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएं.
(खबर अपडेट की जा रही है)
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