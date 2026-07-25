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जंतर- मंतर पर आंदोलन खत्म, दिल्ली मेट्रो में आज फ्री रहेगी यात्रा, पुलिस ने की लौटने की अपील

Delhi Metro News: राजीव चौक समेत सभी 17 मेट्रो स्टेशन फिर से खोल दिए गए हैं. छात्रों के लिए आज मेट्रो यात्रा मुफ्त रही. प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक लौटने की अपील की गई.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 25 Jul 2026 05:56 PM (IST)
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दिल्ली में प्रदर्शन के चलते बंद किए गए राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत सभी 17 मेट्रो स्टेशनों को फिर से खोल दिया गया है. मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो गई हैं. छात्रों की सुविधा के लिए शनिवार को मेट्रो यात्रा भी मुफ्त कर दी गई, ताकि प्रदर्शन में शामिल सभी छात्र सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.

जंतर-मंतर पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि सरकार द्वारा उनकी सभी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद अब सभी लोग शांतिपूर्वक मेट्रो के जरिए अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएं.

(खबर अपडेट की जा रही है)

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 25 Jul 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro News DELHI NEWS CJP Protest
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