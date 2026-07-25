'ड्रोन दीदी' बनने के लिए कैसे करें आवेदन, कौन सी महिलाएं उठा सकती हैं योजना का लाभ

Drone didi yojana: अगर आप गांव में रहती हैं और कुछ नया सीखकर कमाई करना चाहती हैं तो ड्रोन दीदी योजना आपके काम की हो सकती है. इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाया जाता है. इसके बाद वे किसानों के खेतों में ड्रोन से खाद और दवा का छिड़काव कर सकती हैं और इससे पैसे भी कमा सकती हैं.

ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार की एक योजना है. इसमें महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया जाता है कि ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है, खेतों में उसका इस्तेमाल कैसे होता है और उसे संभालकर कैसे रखा जाता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का फायदा महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएं उठा सकती हैं. अगर आप किसी ऐसे समूह की सदस्य हैं, तो आवेदन कर सकती हैं. हालांकि, आवेदन के बाद महिलाओं का चयन तय नियमों के मुताबिक किया जाता है.

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आवेदन कैसे करें?

अगर आप ड्रोन दीदी बनना चाहती हैं, तो सबसे पहले किसी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा. इसके बाद अपने जिले के सरकारी दफ्तर, खेती से जुड़े विभाग या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी होगी. कई राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया जिला प्रशासन के जरिए भी पूरी कराई जाती है.

ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है?

महिलाओं को ड्रोन उड़ाना, खेतों में खाद और दवा का छिड़काव करना, ड्रोन की छोटी-मोटी देखभाल करना और उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया जाता है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. इस योजना के बाद महिलाएं किसानों को ड्रोन से छिड़काव की सेवा देकर कमाई कर सकती हैं. वहीं किसानों का काम भी जल्दी हो जाता है और मेहनत कम लगती है. सरकार चाहती है कि गांव की ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना का हिस्सा बनें और अपनी कमाई बढ़ाएं.

आवेदन से पहले ये बात जान लें

आवेदन करने से पहले यह जरूर देख लें कि आप किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं. साथ ही अपने जिले में इस योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में सरकारी दफ्तर से पता कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

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