Dharmendra Pradhan Net Worth: केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से CJP के विरोध-प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार चर्चा उनकी राजनीति से ज्यादा उनकी संपत्ति और नेटवर्थ को लेकर हो रही है. चुनाव आयोग में दाखिल उनके शपथपत्र के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार के पास करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति है. आइए जानते हैं उनकी कुल नेटवर्थ, बैंक बैलेंस, निवेश और अन्य वित्तीय विवरण.

कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति लगभग 6.92 करोड़ रुपए है. इसमें चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं. वहीं, उनके ऊपर कुछ देनदारियां भी दर्ज हैं.

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धर्मेंद्र प्रधान के नाम कितनी संपत्ति?

हलफनामे के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान के व्यक्तिगत नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है. इसमें बैंक जमा, निवेश, वाहन, आभूषण और अन्य चल संपत्तियां शामिल हैं. इसके अलावा उनके नाम पर अचल संपत्ति भी है, जिसमें जमीन और अन्य संपत्तियां शामिल हैं.

पत्नी की संपत्ति उनसे ज्यादा

धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर के नाम पर भी करोड़ों रुपये की संपत्ति दर्ज है. चुनावी दस्तावेजों के मुताबिक परिवार की कुल संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है. उनकी आय भी धर्मेंद्र प्रधान की तुलना में अधिक बताई गई है. वित्त वर्ष 2022-23 में जहां धर्मेंद्र प्रधान की आय करीब 12.74 लाख रुपए रही, वहीं उनकी पत्नी की आय लगभग 49 लाख रुपए दर्ज की गई.

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बैंक बैलेंस और सोना

हलफनामे के अनुसार परिवार के पास बैंक खातों में बड़ी राशि जमा है. इसके अलावा म्यूचुअल फंड, बीमा योजनाओं और अन्य वित्तीय साधनों में भी निवेश किया गया है. परिवार के पास सोने के आभूषण और अन्य मूल्यवान परिसंपत्तियां भी हैं, जो उनकी कुल संपत्ति का हिस्सा हैं. इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार के पास जमीन और अन्य अचल संपत्तियां भी हैं. चुनावी हलफनामे में इन संपत्तियों का विवरण दर्ज है, जिनकी कुल कीमत करोड़ों रुपये में आंकी गई है. संपत्ति के साथ-साथ धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी देनदारियों का भी खुलासा किया है. चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उनके ऊपर लाखों रुपये की देनदारी दर्ज है.

कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान?

ओडिशा के तलचर में जन्मे धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं. उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इस्पात, कौशल विकास और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है. हाल ही में CJP आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों के बीच उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है.

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