IND vs ZIM T20: अभिषेक शर्मा पर फिर फूटा 'हरारे' बम, दूसरे टी20 में भी बुरी तरह फ्लॉप
Abhishek Sharma T20 Stats: जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो गए हैं. हरारे का मैदान उनके लिए पनौती साबित हो रहा है.
अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी फ्लॉप हो गए हैं. हरारे में खेले जा रहे इस मुकाबले में अभिषेक सिर्फ 8 रन बना सके. भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई थी और पहले कुछ ओवरों में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे. उन्होंने 8 गेंद खेलकर सिर्फ 8 रन बनाए.
हरारे का मैदान अभिषेक शर्मा के लिए पनौती साबित हो रहा है. भारत-जिम्बाब्वे पहला टी20 मैच भी इसी मैदान पर खेला गया था, जहां अभिषेक 8 गेंद खेलकर सिर्फ 1 रन बना पाए थे. हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर अभिषेक शर्मा का टी20 औसत सिर्फ 22.1 का है.
फिर फ्लॉप हुए अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने अब तक हरारे के मैदान पर 6 टी20 पारी खेली हैं, जिनमें उन्होंने 133 रन बनाए हैं. साल 2024 में उन्होंने इसी मैदान पर 100 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी. मगर उसके अलावा अभिषेक के लिए यह मैदान हर बार पनौती साबित हुआ है. उस शतक को छोड़ दिया जाए, तो बाकी 5 पारियों में यहां अभिषेक का सर्वोच्च स्कोर 14 रन है. वहीं मौजूदा सीरीज में अभिषेक अब तक रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए हैं.
अच्छा नहीं रहा साल 2026
टी20 इंटरनेशनल में साल 2026 अभिषेक शर्मा के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है. इस साल 22 टी20 पारियों में उन्होंने 522 रन बनाए हैं और औसत सिर्फ 24.38 का है. सिर्फ इसी साल अभिषेक 6 बार 'जीरो' पर आउट हो चुके हैं. वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के भीतर सबसे ज्यादा बार 'जीरो' पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से एक कदम दूर हैं. अभी यह रिकॉर्ड सैम अयूब के नाम है, जो पिछले साल टी20 क्रिकेट में 7 बार 'जीरो' पर आउट हुए थे.
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