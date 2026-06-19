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चांदनी रात में ही सिंचाई करने को क्यों कहते हैं बुजुर्ग, इसका फसल पर क्या पड़ता है असर?
Irrigation In Moonlight: हमारे बड़े-बुजुर्गों के कई पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों के पीछे गहरा साइंस छिपा होता है. चांदनी रात में अगर खेतों की सिंचाई की जाए तो फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ जाती है
भारत खेती किसानी के मामले में दुनिया के अव्वल देशों की सूची में शामिल है. भारत में किसानी का तरीका आज भी आधुनिक कम और पारंपरिक ज्यादा है. खेती में आज भी बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं तो वहीं कुछ इनमें लॉजिक भी ढूंढ लेते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 01:48 PM (IST)
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