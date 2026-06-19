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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरचांदनी रात में ही सिंचाई करने को क्यों कहते हैं बुजुर्ग, इसका फसल पर क्या पड़ता है असर?

चांदनी रात में ही सिंचाई करने को क्यों कहते हैं बुजुर्ग, इसका फसल पर क्या पड़ता है असर?

Irrigation In Moonlight: हमारे बड़े-बुजुर्गों के कई पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों के पीछे गहरा साइंस छिपा होता है. चांदनी रात में अगर खेतों की सिंचाई की जाए तो फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ जाती है

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Jun 2026 01:49 PM (IST)
Irrigation In Moonlight: हमारे बड़े-बुजुर्गों के कई पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों के पीछे गहरा साइंस छिपा होता है. चांदनी रात में अगर खेतों की सिंचाई की जाए तो फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ जाती है

भारत खेती किसानी के मामले में दुनिया के अव्वल देशों की सूची में शामिल है. भारत में किसानी का तरीका आज भी आधुनिक कम और पारंपरिक ज्यादा है. खेती में आज भी बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं तो वहीं कुछ इनमें लॉजिक भी ढूंढ लेते हैं.

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ऐसी ही एक बात है चांदनी रात यानी पूर्णिमा के आसपास के दिनों में फसलों की सिंचाई करना. बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इस समय पानी देने से फसल दोगुनी तेजी से बढ़ती है. देखा जाए तो इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि पूरी तरह साइंस काम करता है.
ऐसी ही एक बात है चांदनी रात यानी पूर्णिमा के आसपास के दिनों में फसलों की सिंचाई करना. बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इस समय पानी देने से फसल दोगुनी तेजी से बढ़ती है. देखा जाए तो इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि पूरी तरह साइंस काम करता है.
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जैसे समुद्र में पूर्णिमा के दिन ऊंची-ऊंची लहरें उठती हैं जिसे हम ज्वार-भाटा या टाइड्स कहते हैं, ठीक वैसा ही असर धरती के पानी और पौधों के भीतर मौजूद लिक्विड पर भी पड़ता है. चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस समय सबसे ज्यादा मजबूत होता है.
जैसे समुद्र में पूर्णिमा के दिन ऊंची-ऊंची लहरें उठती हैं जिसे हम ज्वार-भाटा या टाइड्स कहते हैं, ठीक वैसा ही असर धरती के पानी और पौधों के भीतर मौजूद लिक्विड पर भी पड़ता है. चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस समय सबसे ज्यादा मजबूत होता है.
Published at : 19 Jun 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Irrigation Farming Tips Farming News

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