चांदनी रात में ही सिंचाई करने को क्यों कहते हैं बुजुर्ग, इसका फसल पर क्या पड़ता है असर?

ऐसी ही एक बात है चांदनी रात यानी पूर्णिमा के आसपास के दिनों में फसलों की सिंचाई करना. बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इस समय पानी देने से फसल दोगुनी तेजी से बढ़ती है. देखा जाए तो इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि पूरी तरह साइंस काम करता है.