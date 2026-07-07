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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMost Expensive Buffalo: ये हैं भारत के सबसे महंगे 5 भैंसे, जानें इन्हें कितनी दी जाती है खुराक?

Most Expensive Buffalo: ये हैं भारत के सबसे महंगे 5 भैंसे, जानें इन्हें कितनी दी जाती है खुराक?

Most Expensive Buffalo In India : कई भैंसे अपनी बेहतरीन नस्ल और सीमन की मांग की वजह से करोड़ों रुपये तक की कीमत हासिल कर चुके हैं. इनकी कीमत किसी लग्जरी कार या आलीशान बंगले से भी ज्यादा हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Jul 2026 08:30 PM (IST)
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Most Expensive Buffalo In India : आज पशुपालन अच्छी कमाई का बड़ा और मजबूत जरिया बन चुका है. अब देश के कई लोग सिर्फ दूध देने वाली गाय-भैंस ही नहीं पाल रहे, बल्कि बेहतरीन नस्ल के भैंसों का पालन भी कर रहे हैं. इन भैंसों की बाजार में काफी मांग रहती है और इनके जरिए लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं. यही वजह है कि कई लोग अब पशुपालन को एक फायदे वाले बिजनेस के रूप में अपना रहे हैं. कई भैंसे अपनी बेहतरीन नस्ल और सीमन की मांग की वजह से करोड़ों रुपये तक की कीमत हासिल कर चुके हैं. इनकी कीमत किसी लग्जरी कार या आलीशान बंगले से भी ज्यादा हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के सबसे महंगे 5 भैंसे कौन से हैं और इन्हें कितनी खुराक दी जाती है. 

ये हैं भारत के सबसे महंगे 5 भैंसे

1. शहंशाह भैंसा - शहंशाह को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे भैंसों में गिना जाता है. इसकी लंबाई करीब 15 फीट और ऊंचाई 6 फीट है, जो इसे बाकी भैंसों से अलग बनाती है. इससे महीने में चार बार सीमन निकाला जाता है और एक बार में करीब 800 डोज तैयार होती हैं. इसके सीमन की एक डोज करीब 300 रुपये में बिकती है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 25 करोड़ रुपये बताई जाती है. 

2. भीम भैंसा - भीम मुर्रा नस्ल का बेहद मशहूर भैंसा है. इसकी लंबाई करीब 14 फीट, ऊंचाई 6 फीट और वजन लगभग 1500 किलोग्राम है. इसके रखरखाव पर हर साल करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. बताया जाता है कि यह रोजाना एक किलो घी, 25 लीटर दूध और एक किलो काजू खाता है. इसके 0.25 मिलीलीटर सीमन की कीमत करीब 500 रुपये है और इसके सीमन की बाजार में काफी मांग रहती है. इसकी अनुमानित कीमत 24 करोड़ रुपये है. 

3. अनमोल  - अनमोल मुर्रा नस्ल का भैंसा है और इसे भारत के सबसे महंगे भैंसों में गिना जाता है. इसका वजन करीब 1,500 किलोग्राम है. इसकी शानदार कद-काठी और बेहतरीन नस्ल की वजह से यह पशु मेलों में आकर्षण का केंद्र रहता है. इसकी कीमत 23 से 30 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. 

यह भी पढ़ें - गन्ना किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी देगी सरकार, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ?

4. गोलू भैंसा - गोलू, शहंशाह का बेटा माना जाता है और अपनी नस्ल की वजह से काफी फेमस है. इसकी लंबाई करीब 14 फीट, ऊंचाई 6 फीट और वजन लगभग 15 क्विंटल है. इसके सीमन से हर साल करीब 70 से 80 लाख रुपये की कमाई होती है.गोलू की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जाती है. 

5. युवराज भैंसा - युवराज देश के सबसे चर्चित भैंसों में से एक है. इसकी लंबाई करीब 9 फीट, ऊंचाई 6 फीट और वजन लगभग 1500 किलोग्राम है. इसके एक बार के सीमन को डायल्यूट करके करीब 500 डोज तैयार की जाती हैं और एक डोज की कीमत करीब 300 रुपये होती है. पिछले चार सालों में इसके सीमन से करीब डेढ़ लाख भैंस के बच्चे पैदा होने की जानकारी दी गई है. वहीं एक अन्य जानकारी के अनुसार युवराज 24 बार राष्ट्रीय पशुधन चैंपियन रह चुका है और इसके सीमन से 700 से 900 डोज तक भी तैयार की जा सकती हैं. इसकी अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ रुपये मानी जाती है. 

दुनिया का सबसे महंगा भैंसा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया का सबसे महंगा भैंसा होरिजोन है, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है. इसके सींग करीब 56 इंच लंबे होते हैं, जबकि सामान्य भैंसों के सींग 35 से 40 इंच तक ही होते हैं. इसकी अनुमानित कीमत करीब 80 से 90 करोड़ रुपये बताई जाती है. अपनी बेहतरीन नस्ल और खास मांग की वजह से इसे दुनिया के सबसे कीमती भैंसों में गिना जाता है. बताया जाता है कि इसके सीमन की मांग काफी ज्यादा है और इसी वजह से इससे हर साल करोड़ों रुपये की कमाई की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें - 2 लाख रुपये किलो बिकता है ये मशरूम, खेती शुरू करते ही बन जाएंगे करोड़पति

Published at : 07 Jul 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Buffalo India Most Expensive Buffalo Expensive Buffaloes Buffalo Rearing Buffalo Rearing Business
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